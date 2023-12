Dans le cadre du suivi rigoureux des projets de développement cruciaux pour la région et en exécution des décisions du pésident de la République et dans le cadre du suivi continu des projets de développement, chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa a présidé une réunion de coordination consacrée spécialement au projet de station de dessalement d'eau de Tighremt, dans la commune de Toudja. Il s'agit pour les autorités de s'enquérir sur l'état d'avancement des travaux de réalisation de ce projet, dont une présentation détaillée a été faite au cours de cette réunion par le chef de projet à la Société algérienne de l'Énergie, une filière de la Sonatrach. L'on apprend que les travaux d'achèvement de la station battent leur plein pour la livraison finale du projet dans les délais impartis, et que la plupart des travaux de forage sont achevés. Le projet est en phase d'achèvement des installations de traitement d'eau de mer»,ndique le communiqué de la wilaya. Les étapes des travaux liés au réseau alimentant les communes ainsi que les zones industrielles en eau potable à partir de la station ont été passéesen revue. Le chef de l'exécutif, qu tou en rappelant l'importance de ce projet dont a bénéficié la wilaya de Béjaïia, dans le cadre du programme d'urgence que le gouvernement a mis en place pour faire face au problème de l'eau potable, a insisté sur l'accélération de la cadence de réalisation de ce projet important, avec une capacité de production quotidienne pouvant atteindre 300 000 mètres cubes. Quasiment une fois par semaine, les autorités de la wilaya effectuent des visites d'inspection sur le chantier de réalisation de cette station de dessalement d'eau de mer.

Des progrès significatifs sont réalisés dans le cadre de ce projet majeur, dont la capacité de production est en mesure de répondre à un besoin urgent dans le contexte du programme d'urgence gouvernemental pour faire face au manque d'eau potable. Cette station jouera «un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau de la wilaya de Béjaïa. La station, une fois réalisée et mise en service, mettra fin aux pénuries d'eau potable qui affectent, notamment les communes de Beni K'sila, de Taourirt Ighil, Adekar, Boulimat et Amtik. Cette station permettra de sécuriser l'alimentation en eau du chef-lieu de wilaya et au nouveau pôle urbain, à Oued Ghir, qui comprend plus de 16 000 unités d'habitations sociales et promotionnelles.

Un financement de 87 millions d'euros a été dégagé, avons-nous appris. Présentement, la wilaya dispose de plus de 1000 réservoirs d'une capacité de 221 105 m3 d'eau potable. L'ADE de Béjaïa établit le taux de raccordement au réseau d'eau potable à 95%.