La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Bir el Ater (Tébessa), a procédé au démantèlement d'un réseau criminel et à la saisie d'une quantité importante de comprimés psychotropes (140.700 comprimés), indique, aujourd’hui, un communiqué du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale. « Dans le cadre de la poursuite des efforts de lutte contre les différentes formes de criminalités, notamment celles constituant une menace à la sécurité nationale et à la santé publique, les éléments de la brigade de recherche de la GN de Bir el Ater ont démantelé un réseau criminel et saisi une quantité considérable de comprimés psychotropes », précise le communiqué. Suite à des informations concernant un réseau criminel de trafic de drogue, un plan minutieux a été mis en place en coordination avec les unités de la section qui s'est soldé par l'arrestation de l'un des trafiquants et la saisie de 140.700 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300mg. Après parachèvement des procédures légales, le mis en cause a été déféré devant les juridictions compétentes. Les investigations sont toujours en cours pour arrêter les autres membres du réseau. Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tébessa « restent au service des citoyens et veillent à la protection de leurs biens, à travers le numéro vert +1055+ mis à leur disposition pour tout signalement », a conclu le communiqué.