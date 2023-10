Sous le haut patronage du ministre de la Santé, la deuxième édition de l’«ImLab », a été inaugurée, hier, à Alger. « ImLab » est le premier et l’unique salon en Algérie spécialisé et dédié à deux industries clés de la santé : le laboratoire et l’imagerie médicale. Il regroupe les producteurs, distributeurs et fournisseurs de produits et d’équipements de ces deux secteurs, ainsi que des directeurs et des gérants de centres d’imagerie et de laboratoires de biologie médicale, des praticiens, des opérateurs et des laborantins, des ingénieurs médicaux et manipulateurs d’appareils d’imagerie exerçant en Algérie et dans des pays voisins.

En forte évolution par rapport à la session précédente, « ImLab 2023 » accueille 86 exposants (+50%) sur 401,2 m2 avec offre nette (+72%) et équipements de présentation, produits et services pour 230 entreprises nationales et internationales (+55%) originaires de 25 pays.

à travers cette véritable « vitrine de la santé de demain », les visiteurs pourront découvrir les derniers équipements d’imagerie et d’analyse et les produits les plus innovants, en plus des logiciels et des systèmes d’information intégrant déjà l’intelligence artificielle, y compris un nouveau concept de clinique aérienne, basé sur le cloud.