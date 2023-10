«L'association des cultivateurs du safran» de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec l'association pour la valorisation et le développement du territoire, «Acteurs en Action» ont organisé une journée de démonstration sur la culture du safran à la ferme de Makhlouf Atmani, qui se situe à El-Kseur. Au programme de cette journée, figurent plusieurs activités dont, notamment une «Visite des nécropoles des allées couvertes de Ibarissen (El-Kseur)», une «Exposition vente des bulbes et safran ainsi que des produits du terroir», et enfin une «Démonstration sur la culture du safran».

La journée a été riche en échanges de bonnes pratiques sur la culture du safran, avec la participation de la subdivision d'agriculture de Sidi Aich et d'El Kseur ainsi que des associations:-L'Association des femmes rurales de Cheurfa, Adekar, l'Association Timezizdekt d'El-Kseur et - l'Association Tiklat d'El Kseur.

Les invités d'honneur représentaient: l'Association des cultivateurs du safran, «Tarwa Iakouren».

De vifs remerciements ont été adressés au président de l'APC de Fenaïa Il Maten, à Makhlouf Atmani, à l'association Tarwa Iakouren, «Berbere TV» et à tous les participants» venus des quatre coins de la wilaya pour participer à cette journée pratique sur la culture du safran.

L'association des cultivateurs du safran de la wilaya de Béjaïa, invite les citoyens de la région à intégrer l'association pour travailler main dans la main à la promotion et la valorisation du safran dans cette wilaya.