Dans le cadre de sa lutte contre toutes les formes de crime, la police, selon le bilan établi pour la dernière semaine du mois de mai, a enregistré 336 affaires impliquant 284 personnes. Celles relatives aux biens des personnes, au nombre de 111, a permis de mettre en cause 96 individus pour coups et blessures volontaires, menaces, injures et chantage via les réseaux sociaux. D’après la même source policière,

2 d’entre les personnes arrêtées ont été placées en détention provisoire, 3 autres ont bénéficié de la citation directe. Parallèlement, les éléments des forces de l’ordre ont enregistré 108 affaires mettant en cause 72 personnes, dont 37 ont été écrouées. La citation directe a concerné 11 d’entre elles, tandis que 2 ont été placées sous contrôle judiciaires. Dix autres qualifiées de « crime électronique » ont permis d’établir l’inculpation de trois individus. Pour les 107 affaires liées à la drogue, la police, pour le même laps de temps, ont pu mettre la main au collet de 116 individus. Neuf ont pu prendre le chemin de la prison et le dixième a été placé sous contrôle judiciaire. À ce bilan hebdomadaire, vient se joindre celui du mois d’avril, où la police qui se bat sur tous les fronts a pu effectuer 1035 opérations, dont 7, conjointement avec la gendarmerie. Ces opérations ont eu pour théâtre les quartiers populeux, les places publiques, les gares routières et ferroviaires. Elles ont conduit à l’arrestation de 1816 individus, dont

452, déférés par- devant la justice, ont vu 110 d’entre eux inculpés dans différentes affaires, dont celles liées à la drogue. Vingt- deux inculpés de port d’armes blanches et 52, recherchés pour de nombreuses affaires, étaient sous le coup d’un mandat d’arrêt. Parallèlement, sur les routes, les éléments de la police ont, au cours du mois écoulé, pu effectuer 16007 contrôles de voitures.