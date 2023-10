Les feux de forêt continuent de sévir en cette fin de mois d'octobre. Ces dernières heures, la baisse des températures porte toutefois à la diminution des risques que de nouveaux foyers ne soient déclarés. Mais jusqu'à hier, et durant tout le week-end, les incendies ont continué à sévir à travers plusieurs communes. Les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou faisait d'ailleurs état d'un incendie maîtrisé près de la ville d'Azazga, à proximité du lieudit stade Aït Aissi. La veille et quelques jours auparavant, près d'une dizaine de feux de forêts ont été enregistrés à travers plusieurs communes ce qui a nécessité l'utilisation de grands moyens pour en venir à bout.

En effet, selon un communiqué des services de la Protection civile, ce sont quelque 11 départs de feu qui ont été signalés à travers les communes de la wilaya, dont deux ont nécessité deux jours afin d'être maîtrisés. Jusqu'à la fin du week-end, ces foyers, considérés comme importants sont restés sous haute surveillance afin de parer à toute éventualité de nouveau départ. L'un des plus importants est le sinistre qui a été enregistré au niveau du village Tiouidiouine, dans la commune d'Azeffoun, alors qu'un autre, imposant, a été signalé au niveau du village Mezguène, dans la commune d'Illoula Oumalou. Selon le communiqué des services de la Protection civile, des moyens, ainsi que ceux de la colonne mobile, aériens (avion B200 de l'Armée nationale populaire), les moyens des communes ont été mobilisés afin de le circonscrire.

La persistance des incendies jusqu'aux ultimes jours du mois est vraisemblablement due aux températures élevées enregistrées durant la même période. Selon les données météorologiques recueillies, les températures enregistrées en octobre sont identiques à celles ayant prévalu durant les mois de juillet et d'août. Les pics de température dépassant les 40° sont favorables aux départs des feux, notamment dans les forêts avoisinant les routes carrossables. Parallèlement à ces journées marquées par de grosses chaleurs, un autre phénomène vient aggraver les risques de déclaration des feux, à savoir la prolifération des décharges sauvages.

En effet, ces dépotoirs incontrôlés représentent désormais un phénomène qu'il faut absolument combattre. Selon les dernières statistiques, le nombre de décharges sauvages dépasse les 400. Un chiffre qui fait que ces décharges représentent un véritable fléau. Outre les risques sur la santé des populations et la qualité des eaux souterraines, ces dernières sont des éléments aggravants des risques de départ des feux, surtout à proximité des forêts.

Le nombre de décharges sauvages a substantiellement augmenté, à cause de l'insuffisance des centres d'enfouissement technique (CET) présents dans la wilaya, à contenir les quantités énormes de rejets ménagers quotidiens, ce qui met en évidence la nécessité d'ouvrir d'autres décharges, (contrôlées), parallèlement à l'indispensable éradication des décharges sauvages. Les pouvoirs publics peuvent aussi recourir à un incinérateur. Matériel promis mais jamais acquis, pour des raisons inconnues.