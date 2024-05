"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce jeudi 02 mai 2024, une réunion du Gouvernement, consacrée à la poursuite de l’examen du projet de loi relatif aux assurances, qui s'inscrit dans le cadre des réformes économiques que monsieur le Président de la République a ordonné d'accélérer l’achèvement.

Par ailleurs, et en exécution des instructions de monsieur le Président de la République données lors du Conseil des ministres du 21 avril 2024, le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Santé relative aux statuts des corps spécifiques du secteur de la santé publique. Ainsi qu'à une communication présentée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sur la revalorisation des pensions et des allocations de retraite.