Les amateurs de café broient du noir. Une géopolitique explosive conjuguée à des conditions climatiques extrêmes et à l'inévitable jeu de spéculation sur le marché mondial, donnent des ailes au prix du café.

L'Algérie et à l'instar des autres pays, subit de plein fouet cette hausse, pourtant prévisible, car pressentie par les observateurs au cours de ces dernières années.

En effet, depuis l'épisode Covid- 19, la filière caféière se porte mal.

Aux caprices de la météo, notamment une forte sécheresse qui avait frappé le Brésil en 2021 et qui a fait chuter ses rendements de près de 70%, viennent, aujourd'hui, se greffer les tensions en mer Rouge.

Ces dernières ont sérieusement aggravé la donne en impactant les coûts de la logistique. Chemin faisant, l'inexorable cours haussier aura vite fait de monter le prix du café, particulièrement le Robusta, lequel représente plus de 85% de la valeur totale des importations. En un an, le cours de Robusta s'est envolé pour atteindre, la rondelette somme de 3 500 euros, la tonne en 2024. Soit, un record depuis 2008.

Les raisons de cette explosion du cours de Robusta sont donc nombreuses. La première étant celle qui frappe toute la planète et par voie de conséquence les pays producteurs: le réchauffement climatique. Outre le Vietnam, la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, le Brésil, l'Italie et l'Ouganda sont les principaux fournisseurs de café sur le marché algérien.

Ces soubresauts du marché mettent mal à l'aise les opérateurs, dont certains, évoquent des pratiques inédites qui concourent à la hausse violente du prix du café. «Le Vietnam est le premier producteur mondial de Robusta, et impacte fortement le cours global. Depuis deux années de récolte, l'approvisionnement en café y est compliqué avec une combinaison de baisse de production, affectée par la sécheresse, et de rétention des cafés par les producteurs...» évoquent certaines sources.

Aussi, et selon l'Agence Bloomberg, les prix du café devraient augmenter encore plus en raison de la rupture des approvisionnements en provenance des principaux producteurs tels que le Vietnam et le Brésil. Finalement, le marché du Robusta n'a jamais été aussi haut de toute son histoire. Face à l'emballement du prix du café, le gouvernement algérien a pris les devants.

En effet, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion interministérielle pour prendre les mesures nécessaires face à la hausse des prix mondiaux du café et à ses répercussions sur le marché local, et ce, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. «Conformément aux instructions de Monsieur le président de la République relatives au suivi continu de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation et à la protection du pouvoir d'achat des citoyens, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce 27 juillet 2024, une réunion interministérielle pour prendre les mesures nécessaires face à la hausse des prix mondiaux du café et à ses répercussions sur le marché local», a-t-on appris de même source.

À cet égard, plusieurs mesures ont été décidées, notamment l'accompagnement fiscal des opérateurs économiques en activité dans ce secteur, le plafonnement des marges bénéficiaires à l'importation et à la distribution en gros et au détail et l'affectation d'un circuit vert aux importateurs par les services des Douanes pour faciliter les procédures d'importation de ce produit, est-il en outre précisé.

Ont pris part à cette réunion le président du Conseil du renouveau économique algérien (Crea) et nombre d'opérateurs économiques du secteur concerné.