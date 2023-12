En recevant le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, le 24 août dernier, le président russe Vladimir Poutine avait réitéré sa position en faveur de la création d'un Etat palestinien, conformément aux résolutions des Nations unies. Il avait alors parlé d'un acte «nécessaire» tout en considérant que la crise au Moyen-Orient est «un exemple clair de l'échec de la politique des Etats-Unis» dans la région, compte tenu de leur alignement inconditionnel aux côtés de l'entité sioniste. Vladimir Poutine n'a pas cessé de critiquer la «monopolisation» du règlement du conflit israélo-palestinien sans se soucier «de trouver des compromis acceptables» par les deux parties. Washington a toujours privilégié ses «propres idées sur la manière de procéder en faisant pression sur les deux parties» sans pour autant parvenir à avancer en direction d'une solution effective. Plus grave, souligne le président Poutine, dans toutes leurs démarches sur cette question, les Etats-Unis ont toujours sacrifié les intérêts fondamentaux du peuple palestinien au profit de leur allié sioniste.

Le 13 octobre, soit une semaine environ après le début de l'agression barbare contre Ghaza, activement soutenue par les pays occidentaux et, à leur tête, les Etats-Unis, Poutine a qualifié d' «inacceptable» le siège mortel contre Ghaza entrepris par l'armée sioniste, siège qu'il a comparé, pour sa dimension terrible, à celui des nazis contre la ville soviétique de Leningrad, durant la Seconde Guerre mondiale. Il en conclura le 30 octobre que ce sont bien les Etats-Unis qui sont responsables du «chaos mortel» qui se déroule sous les yeux épouvantés de la communauté internationale à Ghaza, depuis plus de deux mois. Après avoir recommandé de rester «loin des émotions», le chef de l'Etat russe a brisé le mur du silence en constatant, haut et fort, le vendredi 3 novembre, que seuls ceux qui ont «un coeur de pierre» peuvent regarder tranquillement le martyre infligé au peuple palestinien dont une majorité des victimes des bombardements barbares est constituée d'enfants et de femmes. «C'est facile de lancer une étincelle, très facile. Avec les horreurs qui se déroulent là-bas, c'est facile à faire...

Quand vous regardez les enfants souffrant et couverts de sang, vos poings se resserrent et les larmes vous montent aux yeux. C'est la réaction de toute personne normale et qui a un coeur qui n'est pas fait de pierre», s'est exclamé Poutine, bouleversé. Aux milliers de victimes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ouvertement assumés par l'entité sioniste et l'allié américain s'ajoute un déplacement forcé de 1,9 million de Palestiniens poussés vers le sud de a bande de Ghaza où ils sont bombardés, avec une férocité inouïe depuis deux semaines, l'ensemble de la population étant privée d'eau, d'électricité, de nourriture, de carburant et de médicaments tandis que les écoles, les habitations et les hôpitaux ont été massivement ravagés. Ni l'entité sioniste ni le parrain américain ne veulent, à ce jour, entendre parler d'un cessez-le-feu même si leurs objectifs déclarés n'ont pas été atteints.