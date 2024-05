«Ce jour-là, j'ai vieilli prématurément. Ce jour-là, le monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous terre. Et les enfants ont compris qu'il fallait se battre les armes à la main pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là»

Houari Boumediene à propos des massacres de masse du 8 mai 1945

«Veuillez transmettre aux familles des victimes de l'agression de Sétif la sympathie du général de Gaulle et du gouvernement tout entier. Veuillez affirmer publiquement la volonté de la France victorieuse de ne laisser porter aucune atteinte à la souveraineté française sur l'Algérie».

Télégramme du général de Gaulle, au gouverneur de l'Algérie le 10 mai

On aura tout dit du 8 mai 1945, j'ai à titre personnel contribué avec plusieurs articles. Dans cette contribution je veux tracer à grands traits 132 ans de calvaire d'un peuple en faisant des haltes pour signaler les acmés de l'horreur des Bugeaud, Saint- Arnaud dont Victor Hugo a écrit qu'il avait: «Les états de service d'un chacal»...Nous expliquerons comment le pouvoir colonial a tout fait avec l'accord du gouvernement de la France à faire de l'Algérie un état d'apartheid qui devait déboucher sur des révoltes chaque fois réprimées dans le sang.

132 ans de violence contre un peuple sans défense

Dans l'histoire tumultueuse de l'Algérie colonisée, pendant 75 ans de 1830 à 1907 jusqu'aux évènements de Aïn Turk (Marguerite), le peuple algérien n'a pas arrêté de se battre pour la liberté. Il aura subi toutes les avanies et outrages. On l'a dépossédé de sa terre, on l'a repoussé vers les territoires les moins productifs, Des Algériens moururent de toutes les façons possibles Des tribus entières furent décimées, (les enfumades) les déportations.. il pilla tout ce qui était possible d'être fait en enrichissant les musées de France, notamment du Louvre contribuant ainsi au rayonnement de la France.

Parallèlement, le pouvoir colonial mit en oeuvre son entreprise briser le système éducatif d'alors qui était le fait des zaouïas. Instructions furent données pour favoriser la christianisation des Algériens et leur faire retrouver, «le substrat chrétien qu'ils avaient avant l'invasion islamique». Le plus enragé est le cardinal Lavigerie En rattachant les zaouïas, il tarit les sources de financement des enseignants. Partout autour de nous,écrivait Tocqueville, «les lumières sont éteintes nous avons rendu ce peuple beaucoup plus illettré avant de nous connaître» On l'aura compris, ce sont des poussières d'individus que le pouvoir colonial voulait mettre en place: Une main-d'oeuvre servile, illettrée avec la rapine sur les matières premières; Un analphabétisme qui frise les 90% Les rares Algériens instruits furent des voleurs de feu selon l'expression de Jean El Mouhoub Amrouche.

Il vient qu'ayant maté les derniers soubresauts, le pouvoir colonial pensait qu'il était installé pour 1000 ans. Graduellement il eut une prise de conscience des rares élites qui voulurent essayer la voie politique. C'est dans ce cadre que naquirent l'Etoile Nord Africaine, créée à Paris par Imache et Messali, l'UDMA de Ferhat Abbas, puis le MTLD et le PPA de Messali Hadj Les Ouléma avec Ben Badis voulaient préserver la religion et contribuèrent en créant un système éducatif parallèle. Rien n'y fit, le pouvoir colonial sourd à toutes émancipations redoublait de sauvagerie. Il utilisa les Algériens comme chair à canon dans tous les théâtres d'opération du monde où la France qui se veut un empire avec son âme damnée cherchèrent querelle aux pays faibles. Les Algériens guerroyèrent au Levant, en Crimée, au Mexique et naturellement ils seront de toutes les guerres de la France avec l'Allemagne en 1870, en 1914 et en 1940 150000 Algériens et plusieurs milliers sont morts au combat Après avoir enduré une colonisation sauvage abjecte et raciste, pendant près de 115 ans le peuple algérien a compris qu'il fallait s'affirmer cela veut dire qu'il fallait profiter de la libération de l'Europe pour revendiquer l'indépendance du pays. il a suffi d'une étincelle, le drapeau brandi par Saal Bouzid pour que l'explosion se fasse.

Pourquoi ces massacres de masse?

Le 8 mai 1945, alors que la victoire des Alliés sur le nazisme est célébrée sur tout le territoire algérien. Les manifestants dont certains se sont battus en Italie, qui ont contribué à abattre le Nazisme souhaitent obtenirl'indépendance.

Impensable pour la classe politique française, droite et gauche confondues, qui ne conçoit pas de se défaire de ses trois départements d'Algérie!... la répression par les forces fut atroce. Dès le 8 mai au soir, la loi martiale est décrétée. Des armes sont distribuées aux milices européennes. «La chasse à l´Arabe» commence dès lors avec une terrible férocité. On voyait «des cadavres partout dans toutes les rues, la répression était aveugle; c´était un grand massacre

On ne peut pas comprendrela sauvagerie de ce qui s'est passé le 8 mai 45, pendant près d'un mois si on n'a pas en perspective le signal de base de la France qui se croit unbue d'une mission civilisatrice avec naturellement le mythe d'appartenir à une race supérieure. S'y ajoute ensuite la frustration de la défaite de juin 40 sentant le vent tourner les Européens d'Algérie qui étaient petainistes en patriotes de la 25e heure, rejoignirent De Gaulle qui a donné le signal de la curée au boucher du Constantinois le général Duval Ce furent chaque jour du mois de mai des milliers d'Algériens de toute condition homme femme enfant qui passèrent de vie à trépas Mieux encore les autorités coloniales armèrent les colons et leur donnèrent un permis de tuer Ce fut la curée: La cause sacrée de droite à gauche de l'échiquier politique. Il fallait se défouler sans retenue.

Combien de morts de bléssés, de condamnés, de guillotinés et de déportés?

Il ne faut pas croire que les évènements ont duré quelques jours. Le calvaire dura des mois, il se termina par des centaines de condamnations, des déportés, des guillotinés. Naturellement, il ny y 'eut pas d'enquête sérieuse. On envoya le général Tubert, à qui on montra qu'un simulacre de faits. Il en conclut ainsi Au total 102 Européens - 86 civils et 16 militaires - seront tués lors des émeutes,, et 1100 morts algériens. Plusieurs chiffres sont donnés aussi bien par les observateurs étrangers que du côté des Algériens Même le général Tubert en petit comité déclare le chiffre de 15.000. La répression judiciaire menée par la cour martiale de Sétif et les tribunaux militaires a donné lieu à des bilans successifs.: Comme rapporté par Charles Robert Ageron «À l'Assemblée nationale, le ministre fournit en novembre 1945 les chiffres suivants: «4560 arrestations dont 3696 pour le département de Constantine, 505 pour le département d'Oran, 359 pour le département d'Alger. Au 21 novembre, il y a eu 557 non-lieu, 99 condamnations à mort dont 22 mises à exécution, 4 aux travaux forcés à perpétuité et 329 aux travaux forcés à temps». Les archives de la justice militaire enregistrèrent le total des condamnations relatives aux affaires de mai et juin 1945:3 630 prévenus furent jugés à des dates diverses, 1868 furent condamnés à des peines d'emprisonnement, 157 à la peine de mort, 33 exécutions capitales furent effectives, 119 commuées» (1)

Les Algériens affirment pour leur part 45000 morts en un mois sans compter les jugements, les emprisonnements et les condannations à mort D'autres chiffres annoncés 60000, voire 80000 morts

Mémoire et transmission générationnelle des traumatismes

La mémoire se traduit indirectement par des traumatismes inconscients des générations de parents ayant été exposées à cet ensauvagement Des études ont montré que des évènements tragiques enfouis dans le subconscient des individus réapparraisent indirectement dans les comportements Ainsi, une étude faite aux Etats Unis montre que: «Le traumatisme de l'Holocauste se transmet aux descendants. Et pas seulement au travers des récits des parents qui ont connu les camps de concentration, la torture ou la crainte d'être faits prisonniers. Non. Ce traumatisme laisse une empreinte biologique, une marque sur l'ADN de la génération suivante. C'est ce que montrent Rachel Yehuda et son équipe de l'école de médecine du Mont Sinaï à New York dans l'American Journal of Psychiatry.

Les enfants adultes des survivants de l'Holocauste souffrent plus souvent que la moyenne de troubles de l'humeur et d'anxiété, ainsi que de stress post-traumatique. Un centre de recherche sur l'holocauste a ainsi été créé pour «accompagner» les «malades» Mutatis mutandis les mêmes traumatismes vécus par les ancêtres sont toujours là et il est inconvenant de parler de soldes de tout compte. Il y a donc une responsabilité à assumer de la part de la France Le tout est de savoir si la France qui se dit gardienne de la morale puisse enfin regarder la réalité en face. Nous sommes au XXIe siècle, un siècle où la sauvagerie fait un retour encore plus tragique avec ce qui se passe à Ghaza. L'ensauvagement dont parle Aimé Césaire dans son texte majeur:» Discours sur le Colonialisme».

Où en sommes-nous? Le message des aînés

Il y a près de trente ans, l'Algérie demandait justice Pour rappel: «Le cinquantième anniversaire en 1995 a donné lieu en Algérie et en France à une série de commémorations dans une conférence-débat donnée à Paris à l'université de la Sorbonne le 4 mai 1995 par le président de la Fondation du 8 mai 1945, ancien ministre Feu. Bachir Boumaza [qui deviendra ensuite président du Senat, note du rédacteur] s'éleva contre «les tentatives révisionnistes de l'histoire coloniale française» qui visent à minimiser l'ampleur et l'horreur des massacres de civils algériens. «du côté algérien la cause est entendue», le génocide perpétré volontairement à la suite d'une provocation colonialiste aurait fait «45000 morts, chiffre officiel». La Fondation algérienne du 8 mai 1945, en mettant en avant les 45000 martyrs (Shuhadâ) du génocide entendait justifier la plainte contre la France auprès de l'ONU pour crime imprescriptible contre l'humanité et demande depuis 1990 un nouveau procès de Nuremberg».

Quand les plus hautes autorités du pays continuent à apporter des messages aux générations actuelles sur ce que fut le 8 mai 1945.il y a une dimension mémorielle. à entretenir comme le fait le président du Conseil de la nation dans sa conférence du 7 mai 2024. Il sera nécessaire d'en retirer les conséquences.

Conclusion

Durant le calvaire de la colonisation. Les jours funestes de mai 1945 furent un massacre de masse Si on prend la fourchette basse de 20.000 morts en un mois, c'est 600 morts par jour!

Auschwitz en grand! quand on sait que des fours ont été utilisés aussi pour faire disparaître des cadavres! La glorieuse révolution de novembre prendra son envol le 8 mai 1945 premier épisode de la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui éclatera en Novembre 1954.

Peut-on un jour imaginer un président français s´agenouiller devant les victimes de la barbarie coloniale, comme l´a fait Willy Brandt en Pologne devant les victimes de la barbarie nazie?. À l´instar des Etats-Unis avec le Vietnam, il est nécessaire pour la France de regarder son histoire coloniale en face. Pourquoi ne le ferait-elle pas pour les millions de morts d´Algériens victimes du pouvoir colonial et dont les massacres du 8 Mai 1945, n´en sont qu´un épisode? C'est tout le bréviaire de la colonisation qui est en accusation.

Il est bon alors de se rappeler de la nécessité d'un devoir d'inventaire du livre noir de la colonisation dans sa dimension la plus inhumaine. Nous ne pouvons regarder ensemble vers l'avenir que quand nous auroins accès à toutes les archives de l'Algérie.

Du fait que ces faits de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, on se prend à rêver d'un tribunal qui rendrait justice aux morts et qui apporterait la paix aux vivants. À quand un tribunal type Russel capable de poursuivre les criminels de guerre Ce serait le premier pas d'un recensement de ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'une «Commission de type Vérité et réconciliation» analogue à celle qu'a pu mettre en place Nelson Mandela permettra aux deux peuples de se connaître le chemin sera long.

En 2005, l'ambassadeur de France à Alger reconnaît officiellement que ces massacres furent «une tragédie inexcusable». Dix ans plus tard, le secrétaire État français aux Anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, déposant une gerbe au pied du mausolée de Bouzid Saâl à Sétif. En 2021 l'ambassadeur de France se recueille aussi à Sétif.

À ce rythme peut-être qu'en 2045, un siècle il y ait enfin, une reconnaissance de la faute! L'Algérie ne mettra pas en place l'équivalent d'une pompe à finance du type Shoah., Rien n'interdit ensuite que la coopération winn winn de deux grandes nations qui accepteront des accommodements raisonnables dans l'égale dignité des deux peuples.

L'Algérie par sa profondeur stratégique et porte de l'Afrique appelée à être rapidement un pays émergent, notamment aux multiples richesses, sera pour la France un partenaire privilégié, multidimensionnel, notamment par sa diaspora, dans un environnement qui a grand besoin de stabilité.

*Professeur Ecole Polytechnique Alger

1.Charles Robert Ageron Mai 1945 en Algérie: Enjeu de mémoire et histoire https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2012-4-page-68.htm

2.https://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/23/la-shoah-un-traumatisme-hereditaire_4443865_1650684.html