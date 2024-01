Le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu en audience, hier, le général de corps d'armée Peter Kakowou, chef d'état-major de l'Armée de la République de Sierra Léone, qui effectue une visite officielle en Algérie, à la tête d'une importante délégation. C'est la première fois qu'un haut responsable, après le Président de ce pays, se rende en Algérie. L'hôte de l'Algérie a été accueilli avec les honneurs militaires par des formations représentant les différentes Forces de l'ANP. Cette visite a été l'occasion pour le général d'armée de prononcer une allocution, dans laquelle il ne manquera pas d'exprimer sa confiance en la réussite de cette visite, qui intervient dans le prolongement de celle effectuée par le président sierra-léonais en Algérie. Dans son intervention, le chef d'état-major de l'ANP a souligné que cette visite, la première en son genre, intervient dans le prolongement de celle effectuée, en ce début d'année en Algérie, par Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, à l'invitation du président Tebboune.

Pour Saïd Chanegriha, cette visite «traduit la réussite de cette importante visite et l'engagement des dirigeants des deux pays à promouvoir nos relations bilatérales à un niveau plus élevé». D'autant plus que nos pays respectifs, en leur qualité de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, oeuvrent au renforcement des concertations, pour défendre les intérêts de l'Afrique et de ses positions communes, a affirmé Saïd Chanegriha.

Ce dernier a tenu donc à assurer qu'il est entièrement convaincu que la visite du responsable militaire de la République de Sierra Leone constituera le prélude pour une coopération militaire fructueuse et bénéfique aux deux pays, notamment au moment où le «continent africain traverse des circonstances sécuritaires difficiles et complexes».

Abordant les rapports entre les deux pays, le chef d'état-major a fait état de la volonté au sein de l'ANP d' aller de l'avant. « À l'occasion de cette importante visite, je tiens à vous assurer qu'au sein de l'ANP, nous sommes animés d'une réelle volonté pour oeuvrer avec vous au développement d'une coopération militaire pérenne, fondée sur la confiance et la concertation», a-t-il affirmé. Cette confiance et concertation tiennent en compte des intérêts mutuels de nos deux pays, soucieux qu'ils sont à contribuer efficacement à l'instauration de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du continent africain, a-t-il ajouté.

De son côté, l'hôte de l'Algérie a saisi cette occasion pour faire part de sa gratitude pour les marques d'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait, tout en exprimant «la convergence» des points de vue sur les questions sécuritaires abordées lors des entretiens.

Le général de corps d'armée de la République de Sierra Léone a émis le souhait que sa visite en Algérie constitue une pierre angulaire à l'établissement de relations militaires solides, fructueuses et au service des intérêts suprêmes des deux pays.