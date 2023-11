Alors qu’on le croyait définitivement rangé dans le placard des archives, le dossier algéro-espagnol revient au-devant de la scène politico-diplomatique annonçant un retour prochain à la normale dans les relations entre les deux pays. C’est la presse espagnole qui a relayé cette information, selon laquelle l’Algérie et l’Espagne vont définitivement tourner la page d’une brouille qui a duré plus de 19 mois. Dans un article mis en ligne, avant-hier, le journal numérique espagnol El Confidencial a même annoncé que « l’Algérie envisage de nommer un nouvel ambassadeur à Madrid». Selon d’autres titres de la presse espagnole, cette nomination interviendra dans les tout prochains jours et annonce des perspectives prometteuses dans les relations entre les deux pays. La reprise des relations entre les deux pays sera une réelle bouffée d’oxygène au plan commercial et économique pour de nombreuses entreprises des deux pays. Du côté espagnol, cette brouille a été un désastre économique : les exportations espagnoles vers l’Algérie ont baissé de plus de 80 % accusant un manque à gagner en centaines de millions d’euros, 129 475 entreprises espagnoles ont cessé d’avoir des accords commerciaux avec l’Algérie et plus de 450 d’entre elles ont mis la clé sous le paillasson. À l’origine de cette bérézina économique et commerciale: la décision inattendue et surprenante, prise en mars 2022, par le chef du gouvernement espagnol de soutenir le prétendu plan d’autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental, alors que Madrid affichait jusqu’alors une parfaite neutralité sur le dossier. Réagissant à ce qu’elle a considéré comme un coup de poignard dans le dos, l’Algérie avait décidé de procéder à la suspension «immédiate» du traité qu’elle a conclu en octobre 2002 avec le royaume d’Espagne. «Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu’elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèsent sur le royaume d’Espagne jusqu’à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies», avait déploré la présidence de la République, dans un communiqué. Depuis, un froid polaire a marqué les rapports entre Alger et Madrid. Cependant, le président Tebboune a toujours affirmé que l’Algérie n’avait pas de contentieux avec l’Espagne, mais plutôt avec le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Il a souligné les bonnes relations existant entre le peuple algérien et la famille royale espagnole. Le dégel des rapports a commencé en octobre dernier lorsque le président du Parlement espagnol, Pedro Sanchez, a exprimé le soutien de son pays à la légalité internationale, dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale de l’ONU. Pedro Sanchez a évoqué le dossier du Sahara occidental réaffirmant le soutien de son pays à «une solution politique acceptable par les deux parties, dans le cadre de la charte de l’ONU et des décisions du Conseil de sécurité». Sanchez a, également, exprimé le soutien de l’Espagne aux efforts de l’Envoyé personnel du secrétaire général (SG) de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qualifiant ses efforts d’«action décisive» pour parvenir à une solution au conflit en cours au Sahara occidental. Prenant acte de ces déclarations, des observateurs algériens très au fait du dossier du Sahara occidental, ont estimé qu’il est resté dans le vague. Il est vrai que la situation au Sahara occidental demeurait un sujet de préoccupation internationale et de débat diplomatique mais si le responsable espagnol a décidé d’aborder ce dossier à l’occasion d’un évènement planétaire aussi capital que l’Assemblée générale des Nations unies, c’est qu’il avait un message à faire passer. Cette tentative de rapprochement semble avoir pris et le dossier évolue dans le bon sens en attendant de voir les prochains développements.