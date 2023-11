L'APN a tenu, hier, une plénière extraordinaire consacrée aux développements de la situation dans la bande de Ghaza. Des keffiehs palestiniens ou d'autres châles portés autour du cou, les députés ont brandi des drapeaux de Palestine et scandé «Djeïch, chaâb m3ak ya Ghaza (Armée et peuple unis avec Ghaza)» et d'autres slogans. Cette séance, programmée à la demande des présidents des groupes parlementaires, a été marquée par les interventions d'environ 42 députés ainsi que les présidents de six groupes parlementaire. À travers la déclaration finale entérinée hier, les députés saluent le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour «sa position honorable relative à la condamnation ferme de l'occupation sioniste et ses crimes perpétrés à Ghaza, son soutien indéfectible au peuple palestinien résistant, ainsi que son aspiration à unifier les rangs palestiniens et pour son appel à l'ONU pour accorder l'adhésion à part entière à la Palestine. Accueilli par des ovations, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a déclaré d'emblée «les attaques sionistes contre la bande de Gaza n'est qu'une étape supplémentaire dans le processus d'expansion et d'annexion des territoires palestiniens». Il a dénoncé dans ce sillage la politique du «double standard» pratiquée par la communauté occidentale concernant la guerre au Proche-Orient. «Un des responsables sionistes a montré, il y a quelques semaines, à l'Assemblée générale des Nations unies, une carte de la colonisation croissante qui efface complètement la Palestine de la carte du globe, remettant ainsi sur la table le scénario du Grand Israël, visant l'annexion de Ghaza et une expulsion des Palestiniens», a-t-il indiqué. «La colonisation sioniste pensait à tort que le peuple palestinien était inoffensif et qu'il avait baissé les bras», a-t-il soutenu, tout en exprimant la forte indignation de l' Algérie «face à l'agression barbare et au masacre horrible commis contre le peuple palestinien et face à certaines positions internationales honteuses qui refusent de rendre justice à ce peuple». L'escalade sioniste, poursuit-il, «est la conséquence de l'immunité injustement accordée à l'occupation israélienne, et du soutien moral, politique, militaire et médiatique à cette occupation qui étendait ses limites par l'annexion de terres palestiniennes et la construction de colonies.». Elle résulte également du «recul de la pression arabe», a-t-il indiqué Il a appelé la communauté international «à garantir une protection urgente au peuple palestinien face aux violations dangereuses et inhumaines de l'occupation sioniste»,. Il a insisté sur l'impératif que «l'Assemblée générale des Nations unies accorde à la Palestine le statut de membre à part entière». Il a rappelé la position inaliénable de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, pour laquelle elle ne ménage aucun effort. Il a aussi évoqué la nécessité d'«unifier les rangs des factions palestiniennes, la seule voie pour défendre la cause palestinienne». Il a affirmé, en outre, «la nécessité de trouver une solution juste à la question palestinienne, fondée sur les résolutions du Conseil de sécurité, d'appliquer la solution des deux ÉEtats et l'Initiative de paix arabe de manière à permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à l'établissement de son État indépendant sur ses territoires avec Al Qods pour capitale». «Nous restons fermement convaincus que la situation actuelle est trop risquée pour qu'elle soit résolue sans traiter d'abord de nombreuses accumulations qui ont conduit au rebondissement de la même crise maintes fois durant les dernières décennies», a-t-il estimé. «Une paix durable au Moyen-Orient passera par la reconnaissance du droit du peuple palestinien à son autodétermination et à établir leur État indépendant», a-t-il conclu..Par ailleurs, le président de l'APN, Brahim Boughali, a de son côté, condamné fermement «l'agression sioniste brutale contre le peuple palestinien», appelant à «l'arrêt immédiat de cette guerre barbare, qui a sapé toutes les valeurs humaines et civilisationnelles et risque d'entamer le peu de crédibilité qui reste au Conseil de sécurité des Nations unies et les valeurs qu'il prône».