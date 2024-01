Le ministre saoudien de l'Intérieur, Abdelaziz Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, était, hier, à Alger. L'envoyé du prince héritier et chef du gouvernement saoudien, Mohamed Ben Salmane, a été reçu par le président de la République. La rencontre, élargie à la délégation accompagnant le ministre, s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Cette audience, pour diplomatiquement banale qu'elle puisse paraître, n'est pas moins significative de la volonté de Riyadh et d'Alger de maintenir des liens entre les deux pays.

Il faut dire qu'entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe, mais d'un côté comme de l'autre, la tendance a toujours été en faveur d'un pari sur l'avenir que prend l'une et l'autre capitale. Preuve en est, les multiples rencontres politiques et économiques organisées à Alger comme à Riyadh, avec à chaque fois la promesse de faire mieux. La visite du ministre de l'Intérieur est, en réalité, une séquence parmi d'autres, même si entre-temps, il est des périodes de froid qui ne disent pas toujours leur nom.

Faut-il rappeler à ce propos que les soubresauts au Moyen-Orient, les accords d'Abraham et les quelques appétits géopolitiques du prince héritier n'ont pas empêché une collaboration exemplaire au sein de l'Opep + qui permet un niveau de prix du pétrole relativement satisfaisant. De même, les relations économiques, bien qu'assez timides, existent bel et bien, notamment dans l'agriculture où des investisseurs saoudiens ont montré un intérêt certain pour l'implantation de fermes d'élevage dans le sud du pays. La rencontre entre opérateurs économiques algériens et saoudiens à Riyadh, le 23 novembre de l'année dernière, témoigne de cette volonté de construire un partenariat pérenne, indépendamment des contingences politiques.

Lors de ce forum, plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés dans les domaines des incubateurs et accélérateurs d'affaires et le montage de joint-ventures. On retiendra surtout l'accord portant sur la création d'une société algéro-saoudienne en matière d'investissement. Une entité économique commune versée dans les investissements est un pas considérable dans le partenariat à la seule condition que cette société fasse montre de volontarisme dans le soutien d'initiatives privées nationales. Il n'est pas besoin de rappeler la puissance financière des opérateurs saoudiens, lesquels ont déjà réalisé un immense complexe touristique dans la wilaya de Skikda. D'autres accords et mémorandums permettent d'élargir considérablement le spectre du partenariat économique entre les deux pays. Il convient de préciser que cet intéressant forum a clos une visite du ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, qui a été reçu par son homologue saoudien. C'est dire que les relations algéro-saoudiennes ne sont pas anodines et, quand bien même, elles avanceraient en dents de scie, en raison de quelques divergences de vues sur quelques dossiers régionaux et internationaux, elles n'en gagnent pas moins à chaque fois du terrain. Il est certes, vrai, que la stature des deux pays peut agacer l'un et l'autre, sachant qu'ils évoluent tous deux dans la même sphère géopolitique de la région Mena, mais cette «concurrence» demeure très largement dans les clous de la diplomatie et à chaque fois qu'une occasion se présente, Alger comme Riyadh ne ratent pas une opportunité pour donner aux circuits diplomatiques traditionnels et ceux de la diplomatie parlementaire de bonnes occasions pour retisser des liens et réaliser quelques pas l'un vers l'autre.

Aujourd'hui, la situation que traverse la Palestine et les bouleversements que connaissent de nombreuses régions du monde, de l'Europe de l'Est à l'Afrique subsaharienne, rabat de nombreuses cartes. Il n'est pas interdit de penser qu'à travers l'émergence de nouveaux pôles de puissance et l'ambition qu'affiche le mouvement des non-alignés et de l'Afrique, Riyadh et Alger trouvent des points de convergence qui transformeraient leur «concurrence» en complémentarité dans l'action.