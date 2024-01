Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé hier une réunion du gouvernement qui a traité notamment de l'approvisionnement du marché en produits de base. Des communications sectorielles relatives au suivi de la mise en oeuvre des directives présidentielles ont été présentées lors de cette réunion. Cette dernière a également évoqué les dispositions prises dans le cadre de l'approvisionnement et la régulation du marché en produits de base notamment à l'approche du mois de Ramadhan durant lequel le volume de la consommation des ménages augmente. Il faut rappeler que le président Tebboune a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres du 7 janvier 2024 sur l'importance extrême du contrôle continu des marchés, en ce que l'Etat accorde une importance à la régulation pour connaître les taux de disponibilité des produits de large consommation, suivant une vision proactive pour lutter contre les spéculateurs par la force de la loi.

Un registre sur lequel les autorités agissent régulièrement. Lors de la même réunion, le chef de l'Etat a instruit le ministre de l'Agriculture à l'effet d'accorder une grande importance au contrôle sanitaire des produits importés, par la création de laboratoires d'analyses au niveau des ports et des aéroports, à même de veiller au respect des normes sanitaires lors de l'importation de viandes et des produits alimentaires.

De son coté et pour la même finalité, le ministre des Finances multiplie les actions à l'image des réunions tenues récemment avec les cadres de la Direction régionale et de la Direction du commerce et de la promotion des exportations d'Alger. cette réunion a été consacrée aux mesures à prendre pour assurer la disponibilité des produits de large consommation, aux préparatifs en prévision du mois de Ramadhan et à l'intensification du travail de contrôle.

La rencontre était l'occasion de passer en revue et de discuter des mesures à prendre pour assurer l'approvisionnement et la disponibilité des produits de large consommation, des préparatifs en prévision du mois de Ramadhan et de l'intensification du travail de contrôle pour veiller sur la santé des consommateurs, a relevé le département de Zitouni. Il faut rappeler que de nombreuses mesures ont été décidées afin de stabiliser les prix et assurer la disponibilité des produits en quantités suffisantes, dont notamment la constitution d'un stock stratégique en légumes secs pour une période de douze mois.

Il a été également procédé à la mise en place en cours de nouveaux mécanismes pour fixer un plafond de marges sur les prix des produits de base et la poursuite de la lutte contre les pratiques spéculatives, ainsi que d'autres mesures visant à réorganiser les réseaux de distribution et à veiller à limiter le nombre d'intermédiaires pour éviter les flambées des prix à la consommation. Sur un autre regsitre, le gouvernement a également entendu, hier, une communication sur la révision et l'enrichissement du contenu du statut particulier et du régime indemnitaire du corps des Imams à l'instar des statuts et régimes indemnitaires des corps relevant de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la santé ordonnés antérieurement par le chef de l'Etat.

Le gouvernement a également examiné un nombre de projets de textes exécutifs relatifs à l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles visant à réduire les accidents de la route ainsi que les procédures ayant trait au dédouanement des navires de pêche de moins de cinq ans pour utilisation en haute mer.