La conquête de l'espace ayant abouti au lancement avec succès du satellite de télécommunications Alcomsat-1, et des satellites orbitaires, pour ne citer que ceux-ci, vient tout juste de commencer. L'Agence spatiale Algérienne (Asal) a retenu dans son programme de 2040, le développement de 18 nanosatellites. C'est ce qui ressort des déclarations faites par le DG de cette institution hautement stratégique. Il intervenait à l'occasion d'une visite effectuée, avant-hier, au pôle technologique de Sidi Abdallah, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari. Un déplacement qui s'est soldé par l'inauguration d'un incubateur au sein dudit pole. Il s'agit du 4e incubateur installé, après ceux de la Sonatrach, la Sonelgaz, et d'Algérie Télécom.

C'est l'une des structures dédiées à l'accompagnement, à l'encouragement et au financement des projets innovants. Les firmes publiques précitées sont très impliquées dans le processus. À titre d'exemple, la Sonatrach dispose de deux espaces, un incubateur et un Data room sont mis au profit des étudiants porteurs de projets, où l'intelligence artificielles bat son plein. Une aubaine pour notre matière grise qui peut avoir accès aux gigantesques données uniques en leur genre, comme expliqué par le responsable du stand de la firme publique pétrolière Sonatrach. Le Mesrs a prévu la prochaine mise en place d'un incubateur d'Algérie poste. Ce sont quelques-unes des structures qui constitueront le hub technologique du pôle de Sidi Abdallah.

De retour aux déclarations u DG de l'Asal et au projet des nanosatellites, celui-ci a été cité par ce responsable dans un cadre exemplaire pour expliquer l'intérêt accordé aux quatre prestigieuses écoles du pôle en question, à savoir l'École des mathématiques, celles des nanotechnologies, des systèmes autonomes et de l'intelligence artificielles. Dans ce sillage, Azzedine Oussedik, a souligné que «le programme de l'Asal pour l'avenir, repose sur le développement de ses systèmes et l'extension de ses centres, à même de lui assurer une plus grande maîtrise du domaine spatial», le but étant d'arriver à une maîtrise des bases des secteurs étroitement liés au domaine spatial, afin de garantir au fur et à mesure notre indépendance stratégique en la matière. Les génies des écoles précitées constitueront le réservoir des cadres des institutions dont l'Asal. Approché par nos soins, son DG nous a, en effet, affirmé que «la priorité dans le recrutement sera donnée aux ingénieurs du pôle».

Le même responsable a, par ailleurs, souligné qu'à travers son incubateur d'affaires, l'Asal s'ouvre à «la coopération et à la collaboration avec les étudiants, et met l'expertise de ses cadres à la disposition de cette catégorie, dans l'objectif de contribuer au développement de cette agence». L'intérêt est capital. Le président Tebboune accorde une attention particulière à ce dossier. Le déplacement des deux hommes, (le ministre et le premier responsable de l'Asal), intervient en concrétisation des instructions présidentielles, portant sur l'équipement de l'Asal d'outils techniques les plus modernes et de renforcer ses ressources humaines avec des spécialistes hautement qualifiés. «La création d'un incubateur d'affaires, qui rapproche les étudiants et les cadres de l'Asal, intervient conformément aux directives du président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait présidé, récemment, une réunion d'évaluation du travail de l'Asal, sa dotation en moyens financiers et en ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau et de pointe, parmi les diplômés des Instituts d'enseignement supérieur de mathématiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle, selon une vision proactive à l'horizon 2040», a renchéri le ministre. Pour celui-ci, la présence de l'agence dans ce pôle technologique «permettra de créer de nouveaux cursus et former ainsi les cadres de demain». Des visites au profit des étudiants sont également retenues dans le programme de la coopération entre l'agence spatiale et le pôle technologique. Dans le même contexte, le ministre a rappelé que «l'Algérie accorde une grande importance aux étudiants et à la maîtrise des rouages de la révolution technologique, qui déterminera les carrières et les métiers de demain». Cela avant d'appeler «les étudiants à oeuvrer à la maîtrise de ces différents aspects et spécialités».