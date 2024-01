Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé, hier, la parution du «Profil algérien pour la sécurité et la santé au travail»: un outil indispensable qui doit servir une «meilleure appréhension des stratégies et plans d'action» en la matière. Un document référence qui est né dans le cadre de l'engagement de l'Algérie dans la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il a été porté à la connaissance de l'ensemble des acteurs du monde du travail par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce document a été élaboré «en collaboration avec le Bureau international du travail à Alger, en application des recommandations de l'Organisation internationale du travail, en particulier les dispositions de la recommandation 197 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail», précise le Département ministériel de Fayçal Bentaleb. Il a pour particularité de mettre en lumière en lumière l'organisation et le fonctionnement du Système national de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur le cadre juridique y afférent.

Quel rôle y jouera-t-il? Il s'agit d'un «outil indispensable qui permettra une meilleure appréhension des stratégies et plans d'action à engager par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en matière de sécurité et de santé au travail», souligne la même source. Comment a-t-il pris forme et quels sont les différents acteurs qui y ont contribué? «Fruit d'importants efforts d'investigations de la part d'experts chargés de sa réalisation, cet instrument est le résultat d'une concertation avec divers acteurs du monde professionnel, des représentants des organisations syndicales, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des instances nationales compétentes en matière de sécurité et de santé au travail», révèle le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, soulignant que la prévention des risques professionnels est une priorité majeure et permanente dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail et représente un droit fondamental pour la protection des travailleurs. Il faut savoir que concernant les accidents de travail les chiffres avaient démontré un recul de près de 10%, ces cinq dernières années.

Les données statistiques de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) «ont démontré que le nombre des accidents de travail est passé de 47 555 accidents en 2018 à 42 946 en 2022, soit une baisse de 10%», avait déclaré le 29 avril 2023 le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril ndlr). Concernant les maladies professionnelles, le successeur de Youcef Cherfa avait affirmé que les cas déclarés annuellement avaient baissé de 47%, passant de 410 cas en 2018 à 216 cas en 2022. Ces données statistiques relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles «reflètent le taux de conscience et de respect des mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi que les efforts fournis pour réduire les accidents professionnels», avait-il souligné. Il faut rappeler que l'Algérie dispose d'un important dispositif législatif sur lequel s'appuie la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, tout en engageant des projets pour conforter le cadre réglementaire et renforcer les mesures préventives mises en oeuvre. Le «profil national» peaufiné indiquera la voie à suivre.