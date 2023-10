L’Algérie veut renforcer sa présence en Afrique. Cette présence ne peut se faire que si des projets d’envergure seront lancés dans le continent noir. Dans ce sens, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné, lors de la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Institution panafricaine de financement de l’immobilier « Shelter-Afrique » que « L’Algérie accorde un intérêt particulier aux projets susceptibles de stimuler le développement en Afrique », a-t-il expliqué.

Le ciblage de l’Afrique par les autorités algériennes se veut comme une démarche stratégique qui prouve que le pays se situe dans sa propre profondeur africaine. À ce propos, Le Premier ministre a mis en avant « le rôle » de l’Algérie dans plusieurs projets continentaux susceptibles de contribuer au développement africain, dont la route de l’unité africaine, la dorsale transsaharienne à fibre optique et la route Tindouf-Zouerate (Mauritanie), outre l’ouverture de lignes aériennes directes avec plusieurs capitales africaines et l’ouverture de banques algériennes dans des pays africains », et d’ajouter « la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire « Shelter-Afrique » en Algérie constituait un autre jalon et une importante halte dans le processus de renforcement et de convergence des vues entre les pays africains », a-t-il insinué.

Aïmene Benabderrahmane a saisi l’opportunité de cette Assemblée générale extraordinaire de l’Institution panafricaine de financement de l’immobilier « Shelter-Afrique » pour exposer les défis et les projets que l’Algérie vise à concrétiser en Afrique, surtout dans le domaine de l’immobilier et connexes.

Le Premier ministre a rappelé lors de cette rencontre « l’attachement de l’Algérie à renforcer l’action commune entre tous les pays africains », un signe qui renforce l’idée d’aller vers plus de partenariat économique et financier dans la perspective de s’introduire en profondeur dans les marchés africains et dans tous les secteurs en général et dans le secteur de l’immobilier en particulier. Dans ce sillage, le Premier ministre, a appelé à « la création d’un bureau régional de « Shelter-Afrique » basé en Algérie et dédié aux pays nord-africains et du Sahel ». Il a signalé dans le même registre que « les représentants des pays africains doivent échanger les expériences dans le domaine de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, et à tirer profit de l’expertise algérienne connue pour sa compétence et qui est à la disposition de tous les pays africains », a-t-il rappelé. Le secteur de l’habitat constitue un créneau que l’Algérie maîtrise très bien. Dans ce sens, le Premier ministre a fait allusion à la possibilité d’exporter l’expérience du pays en Afrique. Le Premier ministre a précisé dans ce sens que « l’Algérie est disposée à exporter son expérience dans le secteur de l’habitat et à la mettre à la disposition des pays africains grâce aux compétences algériennes. Le volume important de compétences et de qualifications nationales habilitent l’Algérie à exporter son expérience, à la mettre à la disposition des pays africains, et à les accompagner dans le cadre de divers programmes de développement avec la qualité requise », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a profité de l’espace africain des affaires et des investissements pour rappeler l’effort fourni par le président de la République dans le sens d’apporter des réformes profondes dans le secteur de l’habitat en soulignant que « ces qualifications sont le résultat d’une série de réformes initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au cours des trois dernières années, ces réformes ont contribué efficacement à atteindre l’autosuffisance dans le domaine des matériaux de construction, et nous aspirons à intégrer les marchés africains », a-t-il affirmé. Le Premier ministre a abondé dans le sens qui montre le niveau de la production qu’a atteint l’Algérie dans le domaine des matériaux de construction.