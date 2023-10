Une première. La Sonelgaz va fabriquer et commercialiser des produits novateurs mis au point par nos chercheurs universitaires, en l'occurrence un détecteur de monoxyde de Carbonne intelligent. C'est ce qui ressort des déclarations faites, hier, par le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arkab. Il intervenait, hier, depuis le siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Rrecherche scientifique, à l'occasion d'une cérémonie de livraison à son secteur d'un total de 4 produits développés par nos chercheurs.

Le détecteur en question a été développé par des chercheurs du Centre de recherche en Technologie des semi-conducteurs pour l'Energétique, Crise. Il s'agit d'une nouvelle avancée ‘'révolutionnaire ‘' qui a émergé dans la quête constante de garantir la sécurité de nos foyers. Bien plus qu'un simple dispositif avertissant la présence de ce gaz mortel, l'appareil en question permet d'offrir une protection optimale en agissant de manière très efficace pour sauver les victimes de ce gaz, inodore et incolore qui est à l'origine de plusieurs victimes chaque année.

L'appareil déclenche immédiatement une alarme sonore stridente, alertant les occupants de la menace imminente, envoie automatiquement un message (texte) aux services de secours locaux, fournissant des informations cruciales telles que la localisation exacte, selon les explications fournies sur place par le chef du projet. Une fonctionnalité d'une importance cruciale. Elle permet une intervention rapide et ciblée, réduisant ainsi les délais de secours et augmentant les chances de survie des victimes en cas d'inhalation au gaz mortel. Mieux encore, l'appareil agit simultanément pour éliminer la source du danger en coupant automatiquement l'alimentation en gaz, et en procédant à l'activation des système d'aération. Cette réaction rapide et automatisée est essentielle pour empêcher toute augmentation de la concentration de monoxyde de carbone et minimiser les risques d'incidents graves. Il s'agit de l'un des quatre prototypes de produits livrés hier à la Sonelgaz, qui prouvent que l'université algérienne est capable de relever le défi de l'innovation. «Une batterie au lithium et une lampe Led fonctionnant à l'énergie solaire font partie des quatre prototypes de produits intelligents que nous venons de livrer aujourd'hui à la Sonelgaz qui, à son tour est appelé à les valoriser et à les commercialiser», a précisé le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Baddari.

Notre matière grise travaille d'arrache- pied depuis plusieurs semaines au niveau des différents centres de recherche de pointe afin de mettre au point différents prototypes de produits définis comme prioritaires et qui sont au service du citoyen et de l'économie nationale. Mettant l'accent sur le rôle social des centres de recherches, Baddar, dans ce sillage, fait état d'un total de «30 projets innovants développés et fabriqués par nos chercheurs couvrant de nombreux secteurs». «Ces projets sont fin prêts», a-t-il révélé davantage avant de préciser qu'«il s'agit de prototypes qui vont être présentés dans les prochaines semaines».

Baddari a, par ailleurs, affirmé que «l'université algé,rienne travaille actuellement sur un volet stratégique, qui est le développement des semences de céréales afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, conformément au Schéma stratégique de développement de la production céréalière 2024-2028». En réponse à une question de L'Expression, le ministre a affirmé que «le projet de fabrication des conteneurs de 40 pieds, développés par les chercheurs algériens est prêt». Dans les détails, Mohamed Bouhicha, directeur de la recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous dira que «les chercheurs concernés par ce projet ont fait le travail qui leur a été demandé, et le projet attend d'être réalisé sur le terrain par le partenaire Ferrovial».

Cela avant de conclure d'un ton rassurant que «les chercheurs ont relevé le défis de la maîtrise du processus de production de cu type d'équipement, allant de la coque métallique jusqu'aux composantes de la chaîne».