Le concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou a suscité désormais tout l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dont le représentant n'a pas tari d'éloges à son égard lors d'une rencontre à laquelle vient de prendre part Hamadou Nouhou, représentant en Algérie de cette organisation qui prenait part à une réunion organisée par l'Assemblée populaire de wilaya au niveau de l'hôtel Titanic à Azazga . Il a estimé en effet que cette initiative qui en est à sa 10e édition est «une expérience à partager, surtout avec l'implication des universitaires pour donner un éclairage scientifique à cette compétition». La rencontre, qui a duré deux jours, a également été l'occasion pour le président de l'APW et le responsable de la commission santé de l'Assemblée de revenir sur la genèse et les objectifs assignés à cette compétition initiée par un ancien président d'APW, feu Rabah Aïssat. Aussi, «Mohammed Klalèche, a, lors de son intervention, rappelé l'implication de l'APW de Tizi Ouzou dans des actions visant le développement durable dans divers secteurs d'activité, comme la santé, l'environnement et l'éducation, tout en mettant l'accent sur le succès retentissant enregistré par le concours Rabah Aïssat du village le plus propre». Hachmi Radjef a, pour sa part, mis l'accent sur les perspectives et les objectifs dudit concours Ainsi, lors des discussions et des interventions des personnes présentes, il en ressortait le rôle important que joue ce genre d'initiatives dans l'accomplissement des objectifs de l’OMS. L'implication des universitaires à même d'impulser une vision plus scientifique de la compétition pourrait jouer en faveur de l"élargissement du cadre de la compétition entre les villages. Le même responsable a également insisté sur la nécessité de voir ce concours faire des émules à travers le territoire national. Ce concours n'a, en fait, pas uniquement besoin d'aide financière pour durer dans le temps mais plutôt d'un élargissement pour voir d'autres wilayas lancer des compétitions similaires afin d'atteindre les mêmes objectifs. En fait, cet intérêt grandissant pour l'initiative de l'APW de Tizi Ouzou n'a pas commencé avec la présence du responsable Algérie de l'OMS. Depuis quelques années, les villages lauréats ont été les destinations de nombreuses délégations étrangères voire également les représentations diplomatiques de nombreux pays. Durant toute l'année, ces agglomérations accueillent des visiteurs venus de tous les coins et recoins d'Algérie et bon nombre de pays étrangers. Un intérêt grandissant mais qui n'est hélas pas encore suivi par d'autres wilayas du pays dont notamment la capitale qui ferait connaître plus largement le concours tout en améliorant sa position dans les classements mondiaux dans l'indice du bien-être. Enfin, rappelons que cette compétition a révélé au monde la beauté des villages de Kabylie qui retrouvent ainsi leur lustre d'antan. Ce rayonnement est à même de jouer un rôle crucial dans la renaissance de l'industrie touristique, autrefois très développée dans la wilaya de Tizi Ouzou qu'on appelait, partout, La Petite Suisse d'Algérie, pour ces cimes enneigées et la beauté de ses paysages. Les villages sont d'ailleurs le «point de chute» de nombreux visiteurs curieux de découvrir les secrets et les recettes de leur consécration comme champions de la propreté et ne cessent de le prouver, des années après leur victoire.