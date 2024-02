Kaci Djerbib réinvente la poésie dans son essai, M'Dina Fragments de villes et autres lieux. Journaliste au long cours, observateur très pertinent de l'actualité nationale et mondiale, Kaci a vécu son métier pleinement, mais y a ressenti quelques frustrations. On ne peut pas rédiger une information en vers, comme on ne doit pas négliger le sujet de l'article pour s'intéresser à un petit détail en arrière-plan et qui n'intéresse pas forcément ces premiers lecteurs que sont les rédactions des journaux. Lorsqu'on a exercé pendant 61 ans le métier de journaliste et que l'on a vu du monde... on martyrise le poète qui sommeille en soi.

Kaci Djerbid est d'abord un poète. Il le prouve admirablement dans cette belle oeuvre qu'il a présentée, hier, à la Librairie Point Virgule, à Chéraga. Dans cet essai que l'éditrice préfère qualifier d' «Essai poétique», pour l'avoir bien lu, l'auteur laisse s'exprimer l'amoureux des lettres qu'il est. Dans le silence des solitudes, habille-toi Lune! Habille-toi et dansons! Le chant des dunes se meurt sur les lèvres des Reguibate Aux portes de la cité se meurt l'errance du chamelier.... C'est très beau. Ce bout de poème pris au hasard est tiré d'une oeuvre titrée «peuple Sahraoui vaincra». Lorsqu'on donne à la poésie la fonction de raconter le «petit détail en arrière-plan», cela donne des hymnes à la gloire d'un peuple, passé généralement sous silence dans les grandes conférences de Manhasset et ailleurs. Kaci a écrit sur l'évènement en question, a envoyé son article au desk de l'APS, mais il aurait voulu dire tellement de choses. Et ce «tellement de choses» est décrit avec une finesse, une maîtrise du mot et des images telles que l'on se réconcilie avec la poésie. Avec son essai, Kaci Djerbib décortique l'histoire de l'Algérie et du reste du monde, tout en redonnant vie à un genre littéraire jusque-là rangé dans les tiroirs poussiéreux de maisons d'éditions. On disait de la poésie qu'elle ne vendait pas, n'avait pas de public, ne cadrait pas avec le siècle. M'Dina Fragments de villes et autres lieux détruit cette idée reçue. Et le poète qui a «osé» cet exercice, savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a pris le soin d'accompagner chaque poème de notes qui renvoient à des actualités, qui expliquent le «détail».

En somme, le journaliste-poète qu'est Kaci Djerbib a inversé les rôles. Dans son livre, il fait passer ses émotions, sa passion, sa révolte face à l'injustice, avant le constat froid d'une dépêche d'agence.

On ne va pas jusqu'à dire qu'il se venge du journaliste qui, désormais, sommeille en lui, mais relevons que dans son essai, il le remet à sa place et ouvre grand les portes à ces «frustrations» passées... Dans la jungle gonflée de murmures et de malédiction portés par les aboyeurs à la Lune... dans la savane balayée des vents de toutes les catastrophes.... Dans la ville monstre de paradis et d'enfer... Ces vers sont pris au hasard.

Précisons. Toute la partie poésie est une invitation à l'introspection, à la contemplation.

Le journaliste n'a pas la vedette dans le livre de Kaci Djerbib, mais tient une place de choix. Car l'essai est aussi un diagnostic sans complaisance de l'état du pays et du monde.

D'ailleurs, le débat qui a suivi la présentation du livre était riche.

Les présents ont tenté d'expliquer, chacun à sa manière, le parcours de la société au plan culturel, notamment.

M'Dina Fragments de villes et autres lieux

Essai

Editions Dalimen

309 pages

prix public 1400 DA