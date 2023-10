En application de la stratégie des hautes autorités du pays, visant l’encouragement de divers types d’investissements, cet acte de concession, remis par le wali de Béjaïa à un investisseur privé, qui porte sur la création d’unités aquacoles dans la partie ouest du littoral de la wilaya, quatre autres actes ont été retirés le même jour par le même responsable. Les dossiers de ces projets sont restés des années au fond des tiroirs, en raison de «nombreuses entraves bureaucratiques», ont assuré les investisseurs concernés. Au cours de cette réunion de coordination, le directeur de la pêche et des produits halieutiques a présenté un rapport détaillé sur l’état des dossiers liés aux investissements dans ce domaine. «Un nouveau projet d’élevage de coyotes et de loups de mer a été approuvé, avec une capacité de production estimée à 800 tonnes par an. Parallèlement, quatre licences de concession pour des projets non exploités ont été annulées », rapporte un communiqué de la wilaya, sans donner plus de détails. L’entrée en exploitation de ce projet permettra la création de dizaines d’emplois directs et la production de différentes espèces de poissons, dont notamment la daurade royale et le loup de mer, qui seront élevés dans des cages flottantes, ce qui va «grandement contribuer à la relance du marché du poisson au niveau local et national», a indiqué le wali dans son intervention, à l’occasion. Le chef de l’exécutif a, par ailleurs, donné des instructions pour l’accompagnement des investisseurs, notamment en matière d’affectation d’assiettes foncières mitoyennes à leurs projets, au sein des zones d’activité, pour leur exploitation comme entrepôts, unités frigorifiques et espaces de stockage du poisson et des aliments de ces animaux aquatiques. Il a également appelé ceux qui souhaitent investir dans le domaine de l’aquaculture à se rapprocher des services de la direction de la pêche afin qu’ils déposent leurs dossiers. Les actes de concession annulés concernent d’anciens dossiers déposés durant les années précédentes, dans le cadre de la nouvelle dynamique enregistrée actuellement en Algérie, et qui n’ont pas été concrétisés par leurs promoteurs. À noter que la wilaya de Béjaïa compte, actuellement, quatre projets spécialisés en aquaculture, d’une capacité de production annuelle de 1 200 tonnes (le loup de mer et la daurade royale), dans l’attente de l’entrée en production, prochainement, de ce nouveau projet d’élevage. La commission de wilaya chargée de l’octroi des actes de concessions pour la création d’unités en aquaculture, présidée par le wali, s’attelle, actuellement, à l’examen des recours introduits par des investissement notamment M. Hocine, la ferme «Aquameb», victimes d’une catastrophe naturelle survenue en 2012 et qui, à ce jour, n’a pas repris le service. Elle comptait huit bassins d’élevage.