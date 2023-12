Les députés ont voté avant-hier quatre projets de loi. Il s'agit en premier lieu du projet de loi portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable. Ce texte qui compte 92 articles répartis sur 9 chapitres, dont 24 articles nouveaux et 66 autres reformulés, vise à «remédier aux insuffisances enregistrées dans la loi en vigueur à travers la définition des objectifs stratégiques et l'appréhension des risques, le respect de l'Accord de Paris et du Cadre de Sendai».

Ce projet introduit également de nouveaux risques, notamment ceux liés au changement climatique outre les risques cybernétiques et biotechnologiques, portant ainsi le nombre de risques de 10 dans la loi en vigueur à 18 dans le nouveau projet de loi. Le rapport complémentaire de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN a fait état dans son rapport complémentaire d'introduction de plusieurs amendements. Il était aussi question du projet de loi relatif à la lutte contre le faux et usage de faux, ainsi que le projet de loi portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire et le projet de loi modifiant et complétant la loi 98-06 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile. Ce dernier texte vise à adapter la réglementation nationale aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation internationale (Oaic) et à garantir la promotion du service du transport aérien. À propos du texte relatif à la lutte contre le faux et l'usage de faux, le ministre de la Justice a affirmé que l'adoption de ce texte «permettra à l'État d'asseoir les bases d'une concurrence loyale dans tous les domaines et d'éradiquer le phénomène des fausses déclarations pour l'obtention d'indus avantages». Grâce aux mesures préventives et aux mécanismes qu'il prévoit, ce texte permettra de «renforcer la législation pénale en matière de lutte contre les phénomènes délétères qui impactent l'administration et la stabilité et la transparence des transactions», a-t-il soutenu. Concernant l'adoption du projet de loi sur les mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire, le ministre a souligné que «le texte se distingue par sa dimension humaine et ses nobles objectifs visant la protection de la famille et de la société».

Ce projet constitue «un nouveau jalon qui vient s'ajouter à l'arsenal juridique national, renforçant ainsi le cadre juridique de l'intervention de l'État pour garantir le droit à la pension alimentaire aux bénéficiaires et remédier aux lacunes constatées dans l'application des dispositions de la loi 15-01 portant création du Fonds de la pension alimentaire», a-t-il expliqué.

Ce texte permet également de «consacrer pleinement le rôle social de l'État dans la protection des catégories sociales concernées par ces dispositions en garantissant leur droit à la pension alimentaire, en permettant également au Trésor de recouvrer les redevances financières via des mécanismes spécifiques», a-t-il ajouté. «Les dispositions de ce texte viennent aussi renforcer la législation nationale relative à la femme et à l'enfant, répondant ainsi aux aspirations de la société», a conclu le ministre.