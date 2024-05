1er mai 1962-1er mai 2024. Que de chemin parcouru depuis l'indépendance dans la consolidation des acquis sociaux et l'amélioration des conditions de vie des Algériens et, en particulier, des travailleurs dans le pays. Il y a près d'un mois, les Algériens renouaient avec un Ramadhan paisible et confortable, à plus d'un titre. Variété et disponibilité des produits de large consommation, des prix maîtrisés et abordables, une inflation réduite à des seuils acceptables, etc. ont été les faits majeurs de ce Ramadhan 2024. Une situation positive, à plus d'un titre, dont les citoyens ordinaires ignorent les retombées exactes et réelles sur le budget de l'État. Une telle situation a mobilisé un budget spécifique de 704 milliards de dinars, aux titre des aides visant à améliorer le pouvoir d'achat et le cadre de vie des citoyens, incluant la subvention des prix de produits de consommation courante tels que l'énergie, l'eau potable, le sucre, le lait, l'huile et les céréales. Il convient aussi de rappeler que, depuis ces dernières années, l'État a consenti des efforts indéniables en vue d'améliorer la situation sociale et économique des Algériens. Après plus d'une décennie de gel, les augmentations de salaires ont repris de plus belle en 2022, sur décision du président Tebboune.

Des décisions exceptionnelles et inédites depuis des décennies. En plus des facilitations économiques et commerciales, l'État a favorisé «l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, la consolidation des systèmes de sécurité sociale et de retraite, la revalorisation des salaires et l'instauration de la prime de chômage». Cela, sans compter les mesures d'amélioration des prestations sociales, telles que les mesures visant à garantir la gratuité de l'enseignement et des soins médicaux. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, les différents personnels ont bénéficié de mesures d'amélioration de la situation socioprofessionnelle. Quant aux étudiants, une revalorisation de la bourse universitaire a profité à plus de 1 300 000 bénéficiaires.

L'allocation chômage englobe plus de 2 millions de bénéficiaires avec des avantages sociaux importants. Sur engagement du président Tebboune, les augmentations de salaires atteindront les 47% à l'horizon 2024. Sans compter la revalorisation des pensions de retraite et les exonérations fiscales sur les salaires au profit de 5 millions de citoyens, dont 2,6 millions de retraités, et la réduction de l'IRG au profit de plus de 9 millions de personnes, pour un montant global de 284 milliards de dinars. En termes d'acquis sociaux, l'Algérie peut se targuer d'être leader en la matière, dans le Maghreb et en Afrique, et même en avance sur beaucoup de pays arabes. Les chiffres sont éloquents et sont là pour en témoigner. Qui plus est, émanent des instances continentales et internationales spécialisées. En termes d'indices de développement humain (IDH), du taux de pénétration des technologies, d'amélioration du pouvoir d'achat, de PIB par habitant, d'accès gratuit aux soins, à l'enseignement, à la formation, à l'éducation et au logement social, à l'allocation chômage, etc. beaucoup de progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, de l'avis même des instances internationales, «la pauvreté extrême a quasiment été éradiquée, la pauvreté générale a reculé et le pays est moins inégalitaire». Cela, grâce à cette politique renforcée des équilibres régionaux de développement, accentuée par la mise en branle des programmes de développement des zones d'ombre et des régions rurales et frontalières, toujours en cours. Sur le plan social, le pays a engagé des efforts, incommensurables. Les transferts sociaux ont connu des hausses ascendantes impressionnantes au cours de ces dernières années, jusqu'à atteindre les 2 916 milliards de dinars, avec une croissance de 7% en 2023. L'amélioration des prestations de services sociaux reste conforme aux engagements de l'État social en Algérie. Cela, à commencer par le secteur de l'habitat et l'accès au logement social et aidé. Entre 2020 et 2022, plus de 920 000 logements, toutes formules confondues, ont été livrés et distribués. Le ministre du secteur évoque même que «l'objectif d'un million de logements distribués toutes formules confondues avant 2024 est atteignable».