La société civile a tout le temps servi comme l'apanage de forces politiques dans la perspective d'avoir plus d'ancrage et de rapport avec la société profonde. C'est pourquoi quand on fait référence à la société civile on a tendance à faire plus dans la «récupération» de ce potentiel qui existe en soi et pour soi dans une société dont les tiraillements et la polarité s'expriment comme ultime recours pour enclencher un processus et une dynamique de changement reflétant le contexte et la conjoncture politique dans son expression globale. Aujourd'hui, le monde politique est en train de connaître des mutations et des changements saillants qui font que la société civile est en train de prendre le dessus et s'impose comme force incontournable sur l'échiquier politique et les grands rendez-vous en rapport avec l'avenir des États.

En Algérie, la société civile patauge entre une volonté avérée de voir cette dernière se libérer des pesanteurs et des tiraillements imposés par la conception bureaucratique et rentière de la classe politique et le statu quo qui ne cesse de se montrer plus dur qu'une réalité politique en quête d'affranchissement.

Entre les deux situations, il y a une espèce de suspicion qui ronge la majorité des organisations appartenant à la dynamique de la société civile à cause des jeux qui ne sont pas clairs de la part des partis politiques qui voient ladite société civile comme «appendice» et un prolongement pas plus. Cette démarche est en train de connaître une forme de rupture qui se fait réaliser sur le terrain d'une manière qui accélère la séparation entre les deux au point où la société civile se situe dans beaucoup de cas dans une posture d'organisation qui verse dans la concurrence avec les partis politiques en engrangeant des espaces en ayant des élus partout au niveau des communes et des wilayas. Cette transformation sociologique concrète s'est vérifiée lors des dernières élections législatives et municipales qui ont montré la progression des indépendants et des listes parrainées et soutenues par la dynamique de la société civile. L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain sera un grand test pour cette nouvelle «force» politique qui s'identifie comme une dynamique associative loin de toute connotation partisane et politique.

Les forces qui seront présentes lors de la prochaine joute de la présidentielle ne seront pas nécessairement les partis politiques comme à l'accoutumée. Cette fois la société civile aura son mot à dire, il suffit que cette dernière puisse s'exprimer en dehors de l'attitude paternaliste des partis et de leur pouvoir bureaucratique en déphasage total avec le mouvement réel de la société. Le poids de la société civile sera perceptible durant la prochaine élection présidentielle anticipée. La question qui sera posée, la dynamique de la société civile sera-t-elle réellement autonome dans ses décisions à même de rompre avec le diktat des partis et le pouvoir de l'argent sale dans la vie politique? La prochaine élection présidentielle réserve beaucoup de surprises quant à l'action associative et son poids dans la détermination du vainqueur de cette joute qui va se dérouler dans un contexte un peu particulier et spécial au vu des enjeux régionaux et internationaux dont l'Algérie fait partie. La présidentielle du 7 septembre prochain pourrait chambouler les calculs et les analyses de certaines officines qui ont l'habitude de spéculer sur les tenants et les aboutissants de l'élection présidentielle et autres joutes électorales. Cette fois ce n'est plus comme avant, il s'agit d'un changement dans la reconfiguration politique au sein de la société. Les partis politiques connaissent un net recul et la dynamique de la société civile est en train de récupérer des espaces délaissés par lesdits partis en s'imposant comme acteur potentiel sur l'échiquier politique du pays.