Pierre angulaire de l’édifice économique en Algérie, le patronat a traversé de nombreuses étapes pour se hisser au rang d’acteur à part entière dans l’élaboration des programmes de développement et de croissance. Se positionnant dans un modèle de partenariat triangulaire avec le gouvernement et la Centrale syndicale, son action est axée sur la représentation de la situation de entreprises algériennes , la prise en charge de leurs préoccupations, et l’expression de leurs revendications et mécontentements, à travers une contribution constante dans la recherche d’approches et de propositions efficientes pour faire face aux multiples crises qu’ a connues le pays. Cela étant avec l’émergence de la nouvelle politique économique, essentiellement orientée vers la diversification de l’économie nationale à travers la mise en œuvre du programme des réformes, les représentations patronales ont trouvé ces dernières années un champ d’action plus important. Au-delà de sa fonction revendicative et propositionnelle, son rôle d’organisateur

d’événements et de manifestations économiques s’est étendu à la mission d’accompagnement des entreprises et des PME et l’activation de nouveaux leviers économiques, en adéquation avec les directions et les objectifs fixés. Autrement dit, la nouvelle loi sur l’investissement et les mesures d’incitation et de facilitation ont constitué la nouvelle base de travail et d’intervention des organisations patronales, en vue de rapprocher les entreprises des institutions de l’état. Une tâche commune à tous les acteurs de la scène économique, qui a nécessité une mobilisation sans précédent des pôles économiques du pays, afin d’aboutir aux résultats enregistrés durant ces deux derniers exercices. L’ensemble des représentations patronales a mis à contribution son expertise et sa force de négociation, de concertation et de dialogue afin de soutenir les actions de déploiement et de partenariat des entreprises et des grands groupes qui ont connu un développement fulgurant en laps de temps très court. Mettant en avant le potentiel des secteurs stratégiques de l’économie nationale et les capacités de leur développement auprès des investisseurs locaux et étrangers, l’action patronale s’est renforcée au rythme des concrétisations et des réalisations inscrites dans le cadre de la relance économique. Il faut dire que ces dernières ont révélé, sans ambiguïté, les espaces et les possibilités d’orienter les actions des représentations patronales dans la même direction, et en adéquation avec les actions des pouvoirs publics, l’objectif étant d’édifier des stratégies efficientes pour la protection et le développement de l’entreprise, et par conséquent au développement économique du pays. À ce titre, l’action patronale se hisse au rang d’accélérateur économique, dans une conjoncture où la nécessité de conjuguer les efforts et les visions de tous les acteurs demeurent une condition incontournable de la transition économique. Par ailleurs, Il y a lieu de souligner que l’aspect apolitique de l’action patronale a été également un élément déterminant de son évolution. Plus proche de l’action citoyenne et de la construction d’un environnement économique susceptible de porter à bras le corps les défis de l’heure, l’action patronale se penche, au demeurant à constituer une force de frappe régionale à travers des mouvements de concentration et d’union visant à renforcer la visibilité et la crédibilité de l’économie nationale le but étant de s’éloigner de l’action isolée et de créer les opportunités nécessaires pour une capitalisation des ressources et des richesses du pays , en vue d’un développement économique et social durable.