La cybersécurité et les meilleures pratiques à suivre dans ce domaine, ont été les thèmes de la 1ère édition du Forum des sciences et des technologies (Hist), organisé par l'Institut supérieur des sciences et de la technologies de Dely Ibrahim. À la chaire de la pédagogie, le professeur et spécialiste algérien de la sécurité des réseaux informatiques au Canada, Hamid Guenaoui. Dans un préambule au sujet du thème de cette 1ère session, le président de l'institut Hist, Abdelkader Maâzouz, a rappelé l'importance du thème et les valeurs sur lesquelles planche l'équipe pédagogique afin de réussir le challenge didactique de son institut. Par ailleurs, avec doigté et une pédagogie subtile, Guenaoui a embarqué les présents, un parterre constitué majoritairement d'étudiants en informatique, à travers une odyssée remarquable, dans l'univers de la cybersécurité et les menaces des guerres de quatrième génération. D'emblée, le professeur algérien a appelé à «aller vers le développement des compétences, la formation et l'accompagnement des étudiants. Il faut changer de paradigmes dans ce domaine», a-t-il expliqué. Les plus grandes nations dans le monde, confrontées aux risques réels de cyberguerre ou de guerre de quatrième génération, demeurent confrontées à des affaires inextricables. Comment sécuriser totalement et entièrement leurs données sensibles respectives et éviter les piratages de réseaux, l'espionnage et les attaques d'envergure visant à immobiliser toute activité? L'exposé exhaustif du professeur Guenaoui a permis aux présents de saisir les tenants et les aboutissants de ce domaine. Avec un style interrogatif, le professeur expliquera, à travers le sujet «Cybersécurité: concepts à garder en tête», que ce domaine représente un véritable casse-tête et un dilemme autant pour les nations, que pour les responsables institutionnels et autres patrons d'entreprises dans le monde. «C'est un domaine très vaste et en perpétuelle évolution et rapide avancée... car cela touche à la protection des systèmes d'information et des données, qui sont la cible des acteurs de menaces hackers... Il faut comprendre que les défis de la sécurité augmentent et s'accélèrent». À ce propos, l'orateur disséquera l'univers des cyberattaques, les instruments cybernétiques usités, ainsi que les différents types d'acteurs ou de hackers. En plus des types d'acteurs classiques, le professeur a également mis en relief les attaques provenant d'organismes ou d'États visant d'autres pays, donnant moults exemples comme celui de triste renommée Pegasus, impliquant des sujets de sa majesté et qui a jeté un froid entre la France et le Maroc, à cause des écoutes ciblant des personnalités politiques, dont Emmanuel Macron. Face à la progression des moyens et des outils d'attaques aux mains des hackers, organisés ou sponsorisés par des États, le risque devient multiples et permanent (24h/24 et 7j/7). D'où cette insistance du professeur Guenaoui quant à «mettre en place une stratégie de gestion du risque...». Il soulignera également l'importance de cibler les informations et les données à protéger. Pour lui, «Il y a des secteurs où il ne faut pas prendre de risques». Dans un autre registre, il estimera «vital et indispensable d'adapter et d'actualiser le corpus juridique et législatif lié à la cybersécurité». Guenaoui a également mis en garde contre la promulgation de lois qui ne sont pas encadrées et explicitées. «Il ne suffit pas de promulguer des lois dans ce domaine sensible. Il faut former les gens dans ce domaine, les suivre et les accompagner, afin de maîtriser le cadre juridique», a-t-il encore ajouté, faisant référence à la création, il y a quelques jours au Québec (au Canada), d'un ministère de la Cybersécurité.