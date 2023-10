C'est donc aujourd'hui que sera connu le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. La cérémonie de remise des prix se déroulera, selon l'Assemblée populaire de la wilaya, à partir de 9h au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville des Genêts. La cérémonie sera, en effet, marquée par la remise du prix aux lauréats mais également à neuf autres villages qui n'auront, non plus, pas démérité. Le concours Rabah Aïssat du village le plus propre est, cette année, à sa 10ème édition et à son palmarès une contribution non négligeable à l'amélioration de la situation environnementale à travers les 67 communes que compte la wilaya. En fait, l'épreuve a le mérite de révéler au grand jour la beauté des villages de Kabylie à travers l'exemple des 10 lauréats qui sont sortis vainqueurs lors des précédentes éditions. On peut citer Zouvga qui a été le premier village à remporter le prix, Boumessaoud, Azemmour Oumeriem et Azra, dans le littoral, qui a été consacré lors de la précédente édition. Ce concours a aussi impulsé une dynamique au sein des villages qui se sont mis à travailler pour participer à cette prestigieuse compétition laquelle prend peu à peu place dans le paysage sociologique national. Demain donc, un autre village viendra embellir la belle carte postale dont peut être fière la wilaya et l'Algérie. Il faut également signaler l'apport financier de ce concours, dans la perspective de l'amélioration urbaine, à travers les localités. Ce gain, renforcé par les pouvoirs publics aide, en effet, les villages à se doter de petites infrastructures pour les enfants, outre les petits projets d'aménagement. Le vainqueur remporte, en effet, une cagnotte qui atteint les 10 milliards de centimes alors que les villages suivants, jusqu'au 10e gagnent également des enveloppes budgétaires servant à poursuivre le perfectionnement. Ainsi, allant d'amélioration en amélioration, les organisateurs ont intégré un barème de notation prenant en compte plusieurs volets de l'aménagement urbain au sein des villages. Toutefois, beaucoup s'attendent à ce que le concours intègre des critères de notation reposant sur l'apport des villageois à la protection de l'architecture locale de la maison kabyle. Malgré l'inexistence d'une démarche visant à protéger le paysage des villages, il n'en demeure pas moins que ce concours pourrait participer à la protection de ces derniers, via des notes attribuées aux villages ne contenant pas de maisons construites selon des plans architecturaux étrangers. En effet, il est primordial d'intégrer ces critères au concours car cela pourrait sensibiliser au mal causé à l'architecture locale, avec des plans inadaptés. Ces dernières années, certaines villas défigurent complètement les villages avec des plans rapportés de Chine.