Le 11e congrès du FLN, qui s'ouvre aujourd'hui au CIC, permettra l'élection d'une nouvelle direction du parti. À la veille de cet important rendez-vous, le secrétaire général du FLN, Abou El-Fadhl Baâdji se retire officiellement de la course. Il a annoncé jeudi, dans un communiqué laconique, sanctionnant sa rencontre avec les présidents des comités transitoires des mouhafadate du parti qu' «il ne se présentera pas, officiellement, à un second mandat à la tête du parti». Il a justifié sa décision par «la nécessité de respecter le principe de l'alternance après avoir dirigé le parti pendant trois ans et demi, durant lesquels le parti a triomphé à l'issue des différentes élections auxquelles il avait participé». Il a, en outre, indique le même document, «donné des instructions concernant le déroulement des assises du parti, prévues les 11, 12 et 13 novembre». Les conjectures dans la perspective de l'élection du nouveau secrétaire général du parti par les membres du comité central, ont été relancées avant même que Baâdji rende publique sa renonciation.

Dans ce contexte, l'ancien ministre, respectivement, de la Jeunesse et des Sports et de la Poste et des technologies de la Communication, Boudjemaâ Haïchour, également membre du comité central a fait part de sa candidature au poste de SG du FLN au début du mois en cours. De même, sous l'anonymat, certains responsables du parti ont commencé à faire circuler certains noms dans les médiats, notamment à travers des sites électroniques. Ainsi a-t-il été évoqué le nom de l'ex-P/APW d'Alger, Abdelkrim Benmebarek, actuellement mouhafedh de Bouzaréah, qui serait pressenti à être intronisé à la tête du parti.

Il faut dire que depuis son plébiscite au poste de secrétaire général, en mai 2020, pour remplacer Ali Sediki, qui assurait l'intérim, suite à l'incarcération de l'ancien SG, Mohamed Djemaï, Baâdji peine à asseoir son autorité au sein du parti. Il a été mis sur la sellette dès le début de son règne. Fraîchement élu, il a été gravement accusé par Abdelkrim Abada, un des caciques du FLN, d'être à «la solde des cercles menaçant l'intégrité du pays».

La fronde avait également soufflé sur les membres du Conseil de la nation, issus du parti. Suite à quoi, la commission de discipline du parti, a exclu un certain nombre d'entre eux dont le vice-président du Conseil de la nation, Ahmed Kharchi, le chef du groupe parlementaire à la chambre haute, Ahmed Latifi. Récemment encore, lors de la dernière session du comité central, Baâdji a fait voter le bilan financier et moral de ses actions à la tête du parti, en usant d' un coup de force.

Plusieurs membres du comité central ont d'ailleurs vivement contesté l'absence de débat, qui devait suivre la présentation des réalisations et le bilan financier par le SG du parti. Ce procédé par lequel l'on a zappé le débat, a suscité la colère de nombreux membres du CC, qui n'ont pas hésité à quitter la salle de conférence en guise de dénonciation de ce qu'ils ont qualifié de coup de force.

Par ailleurs, pas moins de quatre secrétaires généraux se sont succédé à la tête du parti depuis le 10e congrès, dont un, en l'occurrence Mohamed Djemaï a été condamné en septembre 2020 à 2 ans de prison ferme, dont un en sursis avant qu'il soit acquitté par la Cour d' Alger en février 2021. Un autre? Djamel Ould Abbès demeure encore en prison pour corruption tandis que le quatrième, Amar Saâdani a fini par s'établir au Maroc.