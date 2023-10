Le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi a reçu, hier, à Alger le P-DG de Naturgy, Francisco Reynes, a indiqué un communiqué du groupe public. Les deux parties ont abordé les relations de partenariat entre les deux entreprises qui s’inscrivent dans le cadre des contrats à long terme de vente et d’achat de gaz naturel», précise-t-on de même source. «À travers ces contrats, Sonatrach a démontré son rôle essentiel dans la sécurisation des approvisionnements en gaz vers l’Espagne et l’Europe de manière générale, s’agissant d’un fournisseur sûr et fiable», est-il souligné.

Sonatrach détient 51% des actions de la société Medgaz aux côtés de la compagnie Medina Partnership détenue à parts égales par Naturgy et Black Rock, rappelle la même source. Medgaz assure l’approvisionnement en gaz naturel à travers le gazoduc liant Béni-Saf à Almeria en Espagne. «Compte tenu de ces relations historiques entre Sonatrach et Naturgy, les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur les sujets d’intérêt commun, notamment dans les domaines de l’approvisionnement en gaz naturel et des énergies nouvelles et renouvelables», conclut le communiqué.