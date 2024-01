Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh a affirmé que « la partie algérienne de la route transsaharienne a été réalisée de bout en bout sur les 2400 km, qui va jusqu’à la frontière nigérienne et maintenant on peut rouler sur une route asphaltée jusqu’à Lagos, au Nigeria ». Il intervenait hier, à Alger, lors d’un point de presse organisé, en marge d’une réunion stratégique au cours de laquelle le ministre a regroupé son staff, en l’occurrence les directeurs de wilayas. Ces derniers ont été appelés au strict respect de ses directives, notamment celles qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes en cours d’exécution. Il a sommé son staff de s’impliquer davantage dans la concrétisation et du suivi des programmes d’avenir en matière d’infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires et portuaires, notamment lorsqu’il s’agit de projets qui contribuent à la croissance et au développement de l’économie nationale. Abondant dans ce sillage, Rakhroukh a souligné que «les projets stratégiques initiés sont venus compléter les efforts déployés par l’État afin de mettre en place un modèle économique visant à réduire progressivement la dépendance des revenus pétroliers». La Transsaharienne est stratégique, et ce mégaprogramme routier multinational représente un défi relevé par le pays. Cette route relie six pays: l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Il s’agit d’un projet dédié à soutenir la croissance et le développement de la région, et il est d’une importance capitale pour le pays. Le projet est en mesure de constituer un nouveau corridor vital, et dont notre réseau routier pourrait être le moteur de croissance économique. La position géographique de l’Algérie est avantageuse. Nous avons accès à la Méditerranée via nos ports. Il s’agit d’une donne prise très au sérieux par les autorités publiques, ayant développé un schéma directeur permettant l’interconnexion des projets porteurs. Une partie de ce maillage économique est en cours d’exécution. « Les différents programmes de développement on fait que nous avons aujourd’hui un réseau routier s’élevant à 141500 km, et comprenant 8900 km d’autoroutes dotées de nombreuses installations techniques, dont plus de 11000 ponts et 48 tunnels », a révélé le ministre. Rakhroukh a profité de l’occasion pour revenir sur une question prioritaire ; la réhabilitation des routes dégradées. «L’Etat accorde une importance particulière à ce dossier et a décidé de mettre le paquet. Une enveloppe financière de 60 milliards de DA a été consacré à la réhabilitation de nos routes. En attendant que les choses avancent pour le tant attendu mégaport d’El Hamdania, qui sera relié au programme pharaonique de notre réseau ferroviaire, la cadence des travaux de chemin de fer en cours d’exécution est appréciable. Son rythme est «satisfaisant», a affirmé le ministre, qui s’exprimait au sujet des travaux de la voie ferrée Béchar-Tindouf-Ghar Djebilet. Longue d’une distance de 950 km qui « fond » le désert cette-dernière « sera réceptionnée d’ici 30 mois », a promis Rakhroukh. La transparence et la nécessité d’effectuer un suivi rigoureux font partie des instructions données par le ministre des Travaux publics. Il a, dans ce sillage, annoncé la poursuite des efforts de numérisation du secteur et a fait état de l’élaboration d’un système d’information pour le suivi des projets en cours d’exécution dans le secteur. Le respect des normes de qualité requises est l’une des exigences de Rakhroukh. Le ministre a, sur cette lancée, cité l’exemple des « ralentisseurs », et a instruit les directeurs de wilayas d’y remédier. Il a affirmé que les dos-d’âne qui ne sont pas conformes aux normes seront éradiqués progressivement ». Il s’agit d’un problème qui coûte cher à l’État. Cela engendre des pertes aux propriétaires de véhicules et le mauvais emplacement des ralentisseurs perturbe aussi le trafic routier, comme souligné par le ministre.