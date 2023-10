Sur fond de colère et de deuil, l'ambiance «silmiya» était de retour. Elle était au rendez-vous de la marche populaire tenue, jeudi, aux quatre coins du pays, en soutien à la cause palestinienne. Des milliers de citoyens sont en effet sortis, pour y prendre part. Les marches pro-palestiniennes étaient imposantes dans de nombreuses villes du pays, à l'image de Annaba, Constantine, Oran, et Tizi Ouzou, pour n'en citer que celle-ci. À Alger la mobilisation a tenu toutes ses promesses. Les rues et les grands artères de la capitale étaient noires de monde. Selon nos estimations, ils étaient plusieurs milliers à répondre présents, avant d'entamer une marche pacifique et arpenter les rues d'Alger-Centre. La capitale a vibré sous les slogans: «Free Free Palestine», «Bi rouh bi dem nafdika ya Aqsa (Avec l'âme et le sang, nous nous sacrifierons pour Al Aqsa, Ndlr)». «Allahou Akbar déluge d'Al Aksa» a été l'un des thèmes marquants de la marche. Une forme de soutien direct de l'opération «Déluge d'Al Aksa», opérée le 7 octobre dernier, par les soldats du Hamas et ayant fait trembler l'entité sioniste. Ces déclarations politiques de haut niveau scandées par la voix populaire sont, en effet, quelques-uns des slogans phares du déluge de colère d'Alger. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes, de tous âges et catégories sociales confondues, sont sortis. La marche organisée à Alger a été également marquée par la participation de personnalités nationales, de moudjahidine. Le président de la chambre haute du Parlement, le deuxième homme du pays, Salah Goudjil, a devancé les membres du Conseil de la nation, ayant participé, aux côtés de la grande foule, à la marche populaire en soutien au peuple palestinien. Des représentants de partis politiques, d'organisations de la société civile, y ont également pris part. Le message est clair: l'Algérie, gouvernement et peuple, est avec la Palestine. Des banderoles affichant des messages de solidarité avec le peuple palestinien ont été brandis tout au long de l'itinéraire choisi qui va de la place du 1er Mai, à la place des Martyrs, en passant par la rue Hassiba Benbouali, les boulevards colonel Amirouche, Zighoud Youcef et Che Guevara. Des pancartes hostiles au président américain, Joe Biden, ayant apporté son soutien à Israël, et au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, ont été déployées par les manifestants. Les marcheurs ont, en effet, réaffirmé l'appel à «l'arrêt du génocide en cours à Ghaza», et la devise phare: «Falestine chouhada» a retenti dans le ciel de la capitale, comme aux quatre coins du pays. La marche a démarré à 11h pile, les marcheurs ont gratifié d'un beau spectacle les passants comme ils s'étaient habitués à le voir au cours du Hirak. Les manifestants, qui ont battu le pavé, dans la capitale, sont sortis munis de pancartes, drapeaux frappés des couleurs nationales et celles de l'emblème palestinien. Les deux emblèmes ont flotté au-dessus des têtes quand il n'étaient pas portés sur le dos. «La Palestine est une ligne rouge pour les Algériens», comme affirmé par toutes les personnes approchés sur place. Ce sont, en effet, autant d'éléments qui renseignent encore une fois sur l'amour que portent les Algériens à la Palestine et aux Palestiniens. Un amour chevillé au corps, la marche confirme l'inébranlable et infaillible soutien de l'Algérie gouvernement et peuple, à la cause palestinienne. Les marcheurs ont exigé de la communauté internationale d'intervenir en urgence pour stopper les massacres ciblant les populations civiles, essentiellement des femmes et des enfants. Les lâches attaques perpétrées contre des citoyens sans défense, à l'instar de celles ayant pris pour cible, mardi dernier, un hôpital à Ghaza faisant plus de 500 morts, selon la ministre palestinienne de la Santé.