Le 7e Sommet abrité par l'Algérie du 29 février au 2 mars 2024 a consacré la coopération commune entre les pays producteurs en dossier prioritaire. Deux protocoles d'accord ont été, à ce titre, paraphés. Leur but étant de renforcer, notamment la coopération énergétique dans deux régions du monde très prometteuses en la matière: l'Afrique et l'Asie de l'Est et du Sud-Est. C'est dans cette veine que s'inscrit la visite du secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, qui entamera, à partir d'aujourd'hui, une visite de travail de deux jours en Algérie. Des rencontres sont programmées avec le ministre de l'Énergie et des Mines et des responsables du secteur. Qu'y aurait-il au menu? «Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts conjoints entre l'Algérie et le Gecf en matière de recherche scientifique et d'innovation», indiquent les services du département ministériel de Mohamed Arkab. «Il sera procédé, à cette occasion, à la mise en place d'un plan et d'un programme d'action à court, moyen et long termes de l'Institut de recherches sur le gaz (GRI)», précisent-ils. Il faut rappeler que le siège de l'Institut de recherches sur le gaz qui se trouve à Alger a été inauguré le 29 février dernier, en marge de la tenue du 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf. Une institution qui a pour mission de fournir un cadre de collaboration scientifique et technologique en favorisant l'échange d'informations, d'innovations, de meilleures pratiques et de formations, en sus de faciliter le transfert et le développement de la technologie tout au long de la chaîne de valeur du gaz. Le choix d'implanter son siège en Algérie s'est fait à l'unanimité lors du 6e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf, tenu en février 2022 à Doha (Qatar). Créé en 2018, le GRI a déjà tenu 15 réunions de son comité scientifique et a déjà élaboré son premier projet, ciblant les gaz torchés qui ont été à l'affiche de deux ateliers dont un sur l'hydrogène, une filière que l'Algérie a érigé en priorité. Le GRI se veut un centre d'innovation et de recherches dédié au renforcement de la compréhension et de l'application des techniques liées au gaz dans le monde. Il est le fruit d'une convention signée début 2023 entre le Gecf et le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, stipulant d'abriter son siège à Alger. Il faut savoir aussi que c'est à l'occasion du 6e Sommet du Gecf, que le président de la République a lancé un appel pour «exploiter l'Institut algérien de recherche sur le gaz pour relever le défi du développement technologique de cette énergie et trouver les solutions technologiques afin d'améliorer sa qualité». Il a fallu attendre, cependant, le début de l'année 2023, pour que soit signé un accord entre le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et le Gecf pour qu'Alger abrite le siège du GRI, après que les pays membres eurent pris cette décision lors d'une réunion du Forum, tenue en 2017 à Moscou.

Il est attendu de cet institut devienne graduellement «une plate-forme de coopération dans le domaine technologique et un outil efficace de développement des partenariats avec les centres de recherche et les universités au niveau des pays membres et au niveau des centres similaires à travers le monde», déclarera le secrétaire général du Gecf, lors de la cérémonie de signature. Le choix porté sur l'Algérie pour abriter le siège du GRI a été fait à l'unanimité, considérant que «cela constitue une reconnaissance quant au rôle important de l'Algérie au niveau du Gecf, et une reconnaissance pour sa maîtrise des techniques les plus avancées d'exploitation de gaz naturel, d'autant que le pays est leader en matière de gaz naturel depuis 1964», ce qui lui a permis de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, soulignera Mohamed Hamel.