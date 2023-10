Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, accompagné des membres et fonctionnaires de la chambre haute du Parlement, ont observé, hier au siège de l'institution, une minute de silence à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961. À cette occasion, M. Goudjil a rappelé «les hauts faits et les sacrifices des membres de la communauté nationale à l'étranger et leur attachement à leur mère patrie durant toutes les étapes historiques qu'a traversées notre pays, du Mouvement national à l'édification de l'Algérie nouvelle en passant par la Révolution de libération». Ce recueillement intervient en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui avait décrété, en 2021, l'observation d'une minute de silence à travers le territoire national, le 17 octobre de chaque année, qui coïncide avec la Journée nationale de l'émigration.