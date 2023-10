L'ambassadeur de l'Algérie à Paris, Saïd Moussi, a remis à la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, l'épée de l'Emir Abdelkader, une pièce archéologique à haute valeur historique qui était programmée à la vente aux enchères à Paris (France), indique, aujourd'hui, un communiqué du ministère.L'opération intervient dans le cadre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le renforcement de la protection du patrimoine culturel national, la sauvegarde de la mémoire collective, et la restitution des biens culturels à l'étranger, précise la même source. Mouloudji a reçu, lundi au siège du ministère, l'ambassadeur d'Algérie à Paris qui lui a remis l'épée de l'Emir Abdelkader, une pièce archéologique à haute valeur historique qui était programmée à la vente aux enchères à Paris (France) et a été acquise en date du 8 octobre 2023 par les services de l'ambassadeur de l'Algérie à Paris en coordination étroite avec les services du ministère de la Culture et des Arts, qui ont découvert l'opération de vente programmée à travers la cellule de veille créée récemment au niveau du ministère, pour le suivi et la restitution des biens culturels nationaux à l'étranger, souligne le communiqué.La restitution de cette pièce archéologique s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a insisté sur la nécessité de renforcer la protection du patrimoine culturel national, préserver la mémoire collective et de veiller à la restitution des biens culturels à l'étranger pour leur conservation et leur valorisation.D'une longueur de 107 cm, l'épée fabriquée en argent est datée 1808-1883. Cette épée et ses documents seront conservés dans les collections muséales nationales, pour être exposés avec les autres artefacts archéologiques et artistiques récemment récupérés grâce à une coordination étroite entre le ministère de la Culture et des Arts et les différentes représentations diplomatiques algériennes à l'étranger.