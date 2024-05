La première édition "Algérie" de l'étude "Global CEO Survey" du cabinet de conseil PwC a mis en avant "le regain de confiance et d'optimisme" des dirigeants d'entreprises algériens, notamment en ce qui concerne la croissance économique du pays. Ainsi, 90 % des chefs d'entreprises interrogés ont affiché leur optimisme quant aux perspectives de croissance de l'économie algérienne durant les 12 prochains mois, selon cette étude présentée mardi à Alger. La cérémonie de présentation s'est tenue en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du ministre des Finances, Laaziz Faid, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du président de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Charaf Eddine Amara et de plusieurs PDG d'entreprises publiques et privées. L'étude menée par PwC, partenaire du Forum économique mondial de Davos, montre aussi que 87% des dirigeants d'entreprises algériens disent être confiants dans la capacité de leurs entreprises à réaliser de la croissance sur les trois prochaines années. Interrogés sur les risques auxquelles les entreprises seront exposées, 68 % des chefs d'entreprises interrogés ont identifié l'inflation comme un risque majeur, alors que 51 % des dirigeants se considèrent exposés aux risques liés à la cyber-sécurité. Pour faire face à ces défis notamment, 55 % des dirigeants prévoient une transformation majeure de leur business model dans les prochains dix ans, dans le cadre de la modernisation de leurs entreprises. Selon l'étude, trois principales actions ont impacté la transformation des business models des entreprises algériennes durant les cinq dernières années: le développement de nouveaux produits/services, l'adoption de nouvelles technologies et la formation de nouveaux partenariats stratégiques. Par ailleurs, l'étude a relevé une implication des entreprises dans la lutte contre les changements climatiques en réinventant notamment leurs processus opérationnels. Ainsi, 56 % des chefs d'entreprises disent avoir amorcé des actions afin d'améliorer leur efficacité énergétique au niveau de l'entreprise et 47 % d'entre eux prévoient d'innover dans de nouveaux produits respectueux de l'environnement. S'agissant des nouvelles technologies adoptées, 49 % estiment que l'intelligence a rtificielle générative changera "considérablement" la façon dont leurs entreprises créent, fournissent et captent de la valeur. A noter que lors de cette rencontre, quatre panels ont été organisés avec la participation des ministres présents, autour des thèmes "Mines et sidérurgie", "Energies renouvelables", "Numérique et intelligence artificielle" et "Investissement et export". La CEO Survey est une enquête qui sonde les dirigeants à travers le monde sur leurs visions concernant divers thématiques telles que la croissance, la confiance, la transformation, les défis rencontrés par les entreprises, ainsi que les enjeux de demain. Lors de cette 27ème édition de l'étude, PwC a interrogé 4.700 dirigeants d'entreprises du 4 octobre au 11 novembre 2023 dans 105 pays, dont l'Algérie.