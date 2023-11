Un total de 264 écoles primaires, réparties à travers différentes communes de la wilaya de Tébessa, seront réhabilitées, dans le cadre d’une action devant débuter avant la fin de l’année 2023, ont indiqué, hier, les services de la wilaya. La même source a ajouté que « cette «opération d’envergure » permettra aux élèves des établissements concernés, notamment ceux situés dans des zones isolées, de suivre leurs cours dans de bien meilleures conditions, leurs écoles ayant été plus ou moins détériorées, en raison de différents facteurs. Une dotation financière de l’ordre de 2,65 milliards de dinars, puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, sera consacrée à cette opération de restauration et de réhabilitation, a-t-on souligné à la wilaya. Le secteur de l’éducation s’est renforcé à Tébessa, à l’aube de la rentrée scolaire 2023-2024, par deux nouvelles cantines centrales, au chef-lieu de wilaya, qui fourniront des repas chauds à des milliers d’élèves de nombreux établissements scolaires, en plus de l’ouverture de cinq cantines scolaires dans autant de communes, ont encore indiqué les services de la wilaya, rappelant qu’une enveloppe de plus de 600 millions de dinars avait été débloquée pour réaliser des cantines et améliorer la restauration scolaire.

De même, a-t-on ajouté, que 100 millions de dinars ont été consacrés au renforcement du parc de transport scolaire, soit par l’acquisition de nouveaux bus, ou la location, en plus de la remise en état de plusieurs véhicules en panne.