Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh était, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou pour une visite d’inspection sur plusieurs sites. Les projets structurants qui ont soulevé l’inquiétude des responsables locaux quant aux retards accusés dans les chantiers de leur réalisation étaient la destination première du premier responsable du secteur des travaux publics. C’est ainsi que la tournée de Rekhroukh a directement débuté depuis la daïra de Draâ El Mizan où les travaux de réalisation de la pénétrante reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest se concentrent notamment dans le volet des ouvrages d’art. Aussi, sur place, le ministre a entendu les explications des entreprises en charge des travaux qui ont exposé les détails techniques, ainsi que les problèmes rencontrés sur le terrain. Pour rappel, il y a quelques jours, les responsables de la wilaya de Tizi Ouzou, le wali Djilali Doumi et le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Klaleche avaient souligné, lors de leurs visites sur place, que les travaux accusent du retard et qu’ils doivent être livrés dans les délais impartis. Lors de sa visite sur place, Doumi avait en effet souligné l’importance d’accélérer la cadence des travaux afin de livrer ce tronçon routier vital pour l’économie de la wilaya dans les délais. De son côté, allant dans le même sens, Klaleche avait en effet mis en exergue «l’importance de relever la cadence, et la levée des quelques contraintes techniques qui s’imposent», a-t-il dit. Il a par la suite insisté pour la livraison d’un tronçon de 5 km de la pénétrante d’ici l’été prochain, tout en soulignant l’importance de cette partie du projet qui «servira aussi d’évitement ouest pour la localité de Draâ El Mizan». En fait, cette visite donne des espoirs de voir ce projet retrouver la cadence nécessaire pour être livré dans les délais, c’est-à-dire durant cette année. La visite d’aujourd’hui répond à ce souci de lever tous les obstacles qui freinent l’avancée des travaux. Après le chantier de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest à Draâ El Mizan, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh était attendu dans l’après-midi à Oued Aïssi. Les projets de réalisation d’un couloir autoroutier était au programme avant de clore la tournée dans le chef-lieu de wilaya. Par ailleurs, il convient de signaler que les retards n’entravent pas uniquement les chantiers de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest. D’autres projets d’importance égale tardent également à voir le jour dont, notamment le secteur des ressources en eau.

Le barrage de Souk N’ Tleta à Tadmaït représente un cas unique dans les annales des chantiers retardataires. Lancé, il y a plusieurs décades, ce projet qui sera à même d’alimenter en eau potable une grande partie des communes de la wilaya voit ses travaux avancer lentement au point de soulever la colère des responsables locaux. À force de tourner en rond sur le chapitre des oppositions durant plusieurs décennies, l’enveloppe financière des indemnisations a fini par dépasser celle réservée à la réalisation du barrage.