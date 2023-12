La compagnie nationale "Air Algérie" a relancé, aujourd'hui, sa ligne aérienne à destination de Beyrouth (Liban) et de la ville de Lattaquié en Syrie. Une cérémonie de réouverture de cette ligne aérienne (Alger-Beyrouth-Lattaquié-Alger) s’est déroulée à l'aéroport international Houari Boumediene à Alger, en présence du directeur général d’Air Algérie, Yassine Benslimane, de l'ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan, ainsi que des représentants du ministère des Transports et des cadres de la compagnie.Après plusieurs années de suspension due à la crise sanitaire de la Covid-19, et de l’embargo imposé à la Syrie, cette reprise est opérée à travers un vol d’un avion "Boeing 737-800", qui a décollé de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger vers l’aéroport de Beyrouth, comme première escale, puis vers Lattaquié en Syrie, selon les détails fournis par le porte-parole de la société, Amine Andaloussi."Cette ligne aérienne, à deux escales, est relancée à partir d’aujourd’hui à raison d’un vol par semaine vers le Liban en passant par la Syrie", a expliqué le même responsable, qui a fait savoir en outre qu’il s’agit d’une relance qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du programme des vols d’Air Algérie visant à renforcer les liens de coopération entre l’Algérie, la Syrie et le Liban."La réouverture de ces lignes vers la Syrie et le Liban permettra notamment aux membres de la communauté résidant dans ces deux pays de voyager de et vers l'Algérie", a-t-il expliqué."Dans le cadre du raffermissement des relations de coopération avec ces deux pays, un vol commercial est aussi programmé au début du mois de janvier prochain", a-t-il fait savoir.