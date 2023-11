Appelés dans le jargon de la Fonction publique «logement de fonction», les deux unités, relevant de l’école primaire Chahid Bouallak Moussa, dans le village d’Ighil Ouantar dans la commune de M’cisna ne peuvent aucunement faire l’objet d’une quelconque exploitation ni par le personnel de l’Éducation nationale et encore moins par la propriétaire des lieux, la commune de M’cisna. Pour cause, les deux habitations sont squattées.

La première est occupée illégalement par un enseignant parti en retraite depuis plus de 10 ans tandis que les enseignants venant des différentes régions du pays, sont, tel que stipulé par la réglementation, hébergés par la municipalité. Ils sont, en fait nombreux ces professeurs des écoles qui tournent le dos à cette école, sachant à l’avance qu’ils seront contraints de subir les affres de l’insoluble problématique du logement.

«Or, toute la question réside à ce niveau», dénoncent de nombreux parents d’élèves, qui interpellent les «responsables locaux en les invitant tout simplement à mettre en application la correspondance du ministère de l’Intérieur sommant les services municipaux de libérer les lieux». D’autant plus, ont-ils ajouté, qu’il s’agit d’un fait relevé par ces mêmes responsables. «Il est du rôle principal de cette APC de passer à l’action en procédant à l’expulsion, vaille que vaille, des indus occupants de ces logements afin de les mettre à la disposition du secteur de l’éducation». Alors que la même municipalité persiste et signe dans son inertie, ces habitations ont même été altérées. L’un des indus occupants, en l’occurrence l’enseignant en retraite, est allé jusqu’à isoler le logement qu’il occupe illégalement en obstruant l’ouverture donnant directement accès à l’école.

Dans son œuvre, toujours illégale, il a par là même défoncé, au su et au vu de tout le monde, le mur porteur des deux bâtisses afin d’ouvrir un accès à la route principale. Et ce n’est pas tout. Il a par la suite procédé à des aménagements à même l’intérieur de ladite habitation sans que la municipalité de Mcisna ne juge utile d’intervenir alors que celle ci a, dans un passé récent, été destinataire d’un courrier de wilaya la sommant de passer à l’action, récupérer les biens de l’État en les libérant des mains de ces indus occupants, appelés enseignants-squatteurs. Cela survient alors que la même école est dépourvue d’une cantine scolaire. Les écoliers en bas âge se retrouvent contraints de traîner quotidiennement dans la rue, livrés aux aléas rigoureux de la nature et aux risques de la dense circulation routière, pour bénéficier du repas au niveau de la cantine relevant d’un établissement scolaire autonome, en l’occurrence l’école primaire Louhab Mohand Meziane.

En fait, la question liée à la cantine scolaire pose, à plus d’un titre, un problème. Faute de foncier, certains parents d’élèves estiment que «le meilleur moyen, permettant de venir bout de cette lancinante question, est de, prime abord, de chasser cet indus occupants, pour prendre ensuite possession de lieux, et lancer les travaux portant sur l’aménagement de l’habitation et la transformant en cantine, tout en évitant les périlleux déplacements des enfants en bas âge». Il en est de même pour l’école primaire située au chef-lieu de la commune de M’cisna, Sidi Saïd. Celle-ci est dotée de deux logements de fonction qui ont également été squattés par des enseignants en retraite ; devant systématiquement quitter les lieux, ces deux derniers le sont depuis plusieurs années. «Invraisemblable a été la malencontreuse situation vécue par une enseignante venue d’Aokas, celle-ci a dû passer l’année entière, logée à la cantine de cette école, alors que deux logements de fonction sont illégalement occupés», déplore-t-on.

Des sources proches de la municipalité de M’cisna indiquent pourtant que «la municipalité, qui a été expéditrice de la mesure décidée par le ministère de l’Intérieur, n’a, pour des desseins inavoués, pas jugé utile de faire jouer la réglementation, en faisant libérer les lieux, conformément à la loi sommant les APC de passer à l’acte quitte à faire appel à la force publique en prenant en compte la mesure décidée par le ministère de l’Intérieur concernant les municipalités».

« Relayée par la wilaya de Béjaïa, cette même mesure a été répercutée sur l’ensemble des municipalités dont M’cisna», a indiqué un syndicaliste. «À quand la prise de conscience ? », se demandent plusieurs parents d’élèves.