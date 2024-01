En prévision du lancement de l'opération d'ouverture du capital du Crédit populaire d'Algérie (CPA), une réunion d'information et de sensibilisation s'est tenue à Béjaïa avec pour objet l'explication du processus de cession des actions à partir du 30 janvier. Le chef de l'Exécutif a pris part à cette réunion de sensibilisation des médias, organisée par le CPA, en présence de son directeur général, Ali Kadri, et ce en prévision de l'entrée en Bourse de cette banque publique, à partir du 30 du mois en cours, avec les actions mises en vente. Il s'agit d'un événement qui constitue un tournant dans l'histoire du marché financier algérien, car le C.P.A. est la première banque dont les actions sont négociées à la Bourse algérienne depuis la création de cette dernière. Cela reflète également l'intérêt que portent les pouvoirs publics, notamment le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au marché financier. C'est l'ultime stade qui marque le début des réformes des marchés financiers. L'opération de l'ouverture du capital du Crédit populaire d'Algérie portera sur un montant d'environ 100 milliards de DA, soit 30% du capital de la banque publique. C'est ce qu'a rappelé, Ali Kadri, en marge de cette rencontre. Les pouvoirs publics misent sur l'ouverture du capital du CPA qui sera suivi de celui de la BDL, dans le cadre d'une démarche de modernisation du secteur bancaire, en vue de stimuler l'investissement et le marché de l'emploi. Ces deux établissements devant s'ériger en modèles pour les institutions financières, en matière de prestations de services de qualité supérieure et d'efficacité, avait souligné, récemment, le président Tebboune, soulignant que l'année 2024 sera l'année d'une réforme bancaire profonde. C'est une étape majeure que viennent de franchir les pouvoirs publics dans le secteur financier, avec l'ouverture du capital de l'une des banques publiques les plus importantes du pays. Cette décision historique avait été annoncée par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) et suscite un grand intérêt tant au sein du pays qu'à l'étranger. Le CPA est une institution financière devenue l'un des piliers du secteur bancaire en Algérie, qui a joué un rôle clé dans le financement de l'économie nationale, à travers de nombreuses initiatives visant à soutenir le développement économique du pays, ce qui explique largement le choix porté sur cette institution dans cette nouvelle étape du système financier du pays, marquant ainsi un tournant dans l'histoire financière de l'Algérie. La mise en vente de 22 millions d'actions est prévue dans une première phase. Le prix d'une action a été fixé à 2 300 DA, a-t-on annoncé. La première étape s'étalera jusqu'au 28 février. Les mises en vente, prévues initialement à 22 millions, pourrait passer à un maximum à 60 millions d'actions, si la demande des investisseurs dépasse le nombre d'actions disponibles. La modernisation financière se concrétise désormais, avec l'ouverture du capital du CPA dans notre pays.