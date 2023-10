L'Algérie a célébré, en ce 28 octobre 2023, le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la Télévision nationales. Le ministre de la Communication a mis en avant l'importance de cet évènement historique qu'ont vécu nos aînés, artisans de la souveraineté médiatique de l'Algérie.

Mohamed Laagab s'est recueilli, à cette occasion, à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de Libération nationale et de l'ensemble des journalistes algériens décédés durant la Révolution ou après l'indépendance.

Lors de ce recueillement, Laagab, a exhorté les médias nationaux à travailler avec «abnégation» en produisant davantage de programmes de nature à «renforcer la souveraineté médiatique».

Évoquant le contexte de ce recouvrement, le ministre n'a pas manqué d'identifier les priorités de l'heure. «Nous sommes ici, aujourd'hui, pour évoquer avec fierté un anniversaire mémorable riche en significations et extrêmement important et s'enorgueillir du recouvrement par nos aînés de la souveraineté sur la Radio et la Télévision algériennes», a-t-il affirmé. Et d'ajouter que cet évènement mémorable ne représente pas uniquement le fait de retirer le drapeau de l'occupant pour le remplacer par notre drapeau, celui de l'indépendance. Mais revêt une «grande dimension politique et stratégique, l'indépendance et la souveraineté étant un tout indivisible qui ne tolère pas de compromis».

Il a considéré que l'indépendance politique ne pouvait être totale sans l'indépendance médiatique, notamment à travers le recouvrement de la souveraineté sur la Radio et la Télévision.

Contexte international oblige fait de propagande médiatique accompagnant la situation de guerre en Palestine, Laagab a pointé du doigt les médias de la désinformation et du mensonge. Il s'agit des médias occidentaux qui cachent la vérité sur ce qui se passe en Palestine où des innocents sont tués et bombardés par les forces de l'occupation sioniste. Sans scrupule, ces médias, à la solde de l'occupation israélienne, se sont honteusement éloignés des exigences du métier d'informer.

À ce propos, le ministre a évoqué les guerres médiatiques actuelles, biaisées et tendancieuses, ainsi que la désinformation, le black-out, la diffusion de mensonges et d'images fabriquées de toutes pièces, notamment de ce qui se passe actuellement à Ghaza assiégée.

Dans ce contexte bien précis, ces médias ne mettent plus de gants pour prendre partie alors que la neutralité et l'objectivité sont plus que recommandées. C'est la raison pour laquelle le ministre a recommandé aux représentants et professionnels des médias à redoubler d'efforts sur la voie de la pratique objective et fidèle à la réalité. En tout état de cause, il a mis en relief toutes sortes de dérives et de dérapages en vogue actuellement pour illustrer ce qu'il ne faudrait pas faire.

En plus d'avoir pointé du doigt le traitement que réservent les médias occidentaux à la guerre de l'entité sioniste contre la Palestine, le ministre a encouragé les médias nationaux à maintenir la diffusion des images et voix favorables à la cause palestinienne. Une façon de ne pas laisser les médias occidentaux tromper l'opinion internationale sur le drame qui se déroule actuellement dans la bande de Ghaza.

Outre le ministre de la Communication, le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd était présent à cette occasion, ainsi que des directeurs et des cadres de plusieurs établissements médiatiques nationaux.