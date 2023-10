Les travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière devant relier la wilaya de Bouira à Tizi-Ouzou à partir de la localité de Djebahia (Bouira), sur un tronçon de 48 km, devront reprendre dans les prochaines semaines, a-t-on appris, aujourd'hui, auprès de la direction locale des travaux publics (DTP). Ayant connu un arrêt depuis le 20 juillet dernier pour des raisons financières, les travaux devront reprendre dans les prochaines semaines à la faveur de "la mobilisation d'une enveloppe supplémentaire", a fait savoir le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Bouira, Noreddine Gasmi. Pour rappel, le Conseil des ministres du 15 octobre a approuvé le parachèvement de la réalisation des deux pénétrantes reliant les wilayas de Mascara et de Tizi Ouzou à l'autoroute est-ouest. La pénétrante autoroutière de Tizi-Ouzou traverse la wilaya de Bouira. "Les travaux seront relancés dans quelques semaines pour réaliser le reste du projet, à savoir le grand viaduc, ainsi que l’équipement d’un tunnel et quelques travaux sur chaussée", a expliqué le directeur. Les travaux de ce projet avaient été attribués au groupement algéro-turc composé de "ZGUN et NUROL" (pour la Turquie) et l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art (ENGOA, pour l'Algérie), en 2013 pour un montant 55,96 milliards de dinars et un délai de 36 mois, rappelle-t-on. Les travaux de réalisation de cette pénétrante, qui permettra de relier Tizi-Ouzou à l'autoroute Est-Ouest via Djebahia, ont été lancés en 2014. Depuis, le projet a subi de nombreuses réévaluations. Cette autoroute d'une longueur de 48 km traverse les wilayas de Bouira et de Tizi-Ouzou. Le projet compte 21 viaducs et deux tunnels de 950 m et 710 m traversant respectivement les communes de Draa El Mizan et Aït Yahia Moussa (Tizi-Ouzou). La pénétrante autoroutière compte aussi 25 km de routes secondaires, 7 échangeurs, 37 ouvrages d’art (dont les 21 viaducs, parmi lesquels 16 situés sur la partie prévue dans la wilaya voisine de Tizi Ouzou), selon la fiche technique du projet. Les travaux de cette pénétrante ont connu plusieurs arrêts pour plusieurs raisons, dont le manque de moyens financiers, le problème relatif à l’expropriation ainsi qu’à la crise de la pandémie du Coronavirus, rappelle-t-on.