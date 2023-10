Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont repris, samedi, en séance plénière, le débat de la Déclaration de politique générale du gouvernement (DPGG), présentée, mardi, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Le Premier ministre avait affirmé, lors de la présentation du texte, que le gouvernement "s'est employé à honorer les engagements pris dans son plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à conforter l'Etat de droit et la gouvernance, à favoriser l'émergence d'un nouveau modèle économique, à renforcer le développement humain, à préserver le caractère social de l'Etat, à dynamiser l'action diplomatique et à consolider la sécurité nationale".Dans leurs interventions, les députés ont appelé à davantage de mesures pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens, améliorer les conditions socioéconomiques et créer plus de synergie entre les différents secteurs dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets. La séance du matin est consacrée à la poursuite des interventions des députés, alors que celle de l'après-midi est dédiée aux interventions des présidents de groupes parlementaires, qui seront suivies de la réponse du Premier ministre.