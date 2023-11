En plus du fait qu'elle est un événement économique en droite ligne des efforts de développement de la commune, la foire (Thaswiqth) Bouzrou Ougheddou est indélébilement ancrée dans la tradition ancestrale locale. Au grand bonheur des citoyens de la commune de Makouda, à une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, cette tradition qui lie le spirituel et l'économique renaît de ses cendres grâce à la ferme volonté et la ténacité des élus locaux à leur tête le président d'APC de cette commune et nombre de citoyens.

Animés de bonne volonté, ces derniers ont travaillé sans relâche durant l'année pour l'organisation de cette foire, après des décennies de disparition.

Ainsi, après une éclipse, depuis des lustres, cette foire traditionnelle qui est également un pèlerinage en quête de spiritualité, reviendra à partir de demain pour s'étaler sur plusieurs jours. Avant cet évènement, les services de la commune de Makouda ont travaillé d'arrache-pied afin d'aménager les lieux situés d'ailleurs sur les cimes de la Crête, à la lisière entre les communes de Makouda, Mizrana à Tizi-Ouzou et Afir, Taourga, Sidi Daoud, Baghlia et Dellys dans la wilaya de Boumerdès. À quelques jours donc de ce rendez-vous commercial et (paradoxalement) spirituel, Azrou Ougheddou s'est paré de toutes les couleurs pour recouvrer la beauté et la profonde quiétude d'un mausolée, après des décennies d'abandon.

En fait, pour comprendre l'importance de cet évènement, il faut effectuer une plongée dans l'histoire ancestrale de cette région et de ce lieu. Azrou Ougheddou est un sanctuaire visité durant toute l'année par des personnes à la recherche de quiétude spirituelle.

Jadis, le lieu accueillait des milliers de personnes durant l'année, essentiellement pendant l'été et l'automne. Fin octobre ou début novembre, au plus tard, Thaswiqth se tenait durant une quinzaine de jours. C'est une sorte de zerda mais qui présente des contours économiques. En plus de la recherche de spiritualité, les gens venaient aussi exposer et vendre leurs produits. On faisait aussi du troc avec des visiteurs venant des autres régions du pays. Des témoins racontent qu'à l'arrivée de cet évènement, des caravanes affluaient de toutes les régions d'Algérie, du Sahara et d'Afrique du Nord. Thaswikth Bouzrou Ougheddou est un évènement économique que les autorités du pays ont tout intérêt à encourager. Il représente un patrimoine national par son coté spirituel et un atout pour le développement local de par son aspect économique.

À la veille de Thaswiqth, les citoyens de la commune de Makouda et de Mizrana, voire même de Taourga et Dellys, se préparent à accueillir les visiteurs dans de très bonnes conditions. Tout semble être fin prêt pour la réussite de la manifestation.

Dans le viseur de la commune de Makouda, des projets et des propositions de citoyens qui voient grand et loin. Cette manifestation peut facilement recouvrer son aspect national avec tous les avantages que cela procure, par les échanges commerciaux des produits du terroir et la création d'emplois pour les jeunes des communes concernées.

Rendez-vous donc demain à Azrou Ougheddou, sur les cimes de la Crête, lieu paradisiaque où l'on peut admirer le Djurdjura et la mer Méditerranée juste en tournant la tête sur place. Par des matinées claires, on peut admirer la baie d'Alger, à une centaine de kilomètres vers l'Ouest.