Le premier responsable de l'enseignement supérieur, qui intervenait, hier, au forum

d'El Moudjahid, a affirmé que «nos chercheurs travaillent actuellement sur un projet dans le domaine de la technologie du système de purification «osmose inverse» afin d'atteindre l'étape de production et d'industrialisation de ce système en Algérie». Il s'agit d'un projets qui a été retenu dans la liste des projets nationaux de recherche (PNR) hautement stratégiques pour le pays. Ladite membrane visée est l'un des composants essentiels, voire la pièce maîtresse des équipements de dessalement d'eau saumâtre d'eau de mer. Un pari ambitieux, du fait qu'il s'agit d'une pièce dont le rôle consiste à la purification de ce liquide, et qui donne lieu à un filtrage très fin de l'eau, et dont la fabrication nous permettra d'épargner une bonne partie de la devise du pays. Une démarche louable qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du titanesque programme de réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer, en cours d'exécution. Ce genre de recherche est effectué pour la première fois en Algérie grâce aux efforts de chercheurs dans les différents centres et laboratoires de recherche scientifique à travers le pays, et la mission est réalisable, renchérit Mohamed Bouhicha, directeur de la recherche scientifique au ministère. «Il faudrait seulement que les industriels s'impliquent dans cette démarche, car le processus et la partie prototype sont maîtrisés par nos chercheurs», a-t-il affirmé. Abondant dans le même sens, Bouhicha revient sur l'exemple de l'autre projet tant attendu, celui des conteneurs 40 pieds.

«La partie des chercheurs et le prototype est fin prêts», a-t-il révélé. Cette implication des chercheurs dans l'accompagnement de la nouvelle dynamique économique en cours, conformément aux instruction présidentielles, s'est également traduite par la réalisation d'un prototype de détecteurs de gaz de monoxyde de carbone, qui a été remis à la Sonelgaz. Ce sont quelques-unes des nouveautés annoncées par l'infatigable Baddari qui s'est imposé comme le bon élève du gouvernement, après avoir franchi plusieurs étapes dans sa quète de la concrétisation du 41 ème engagement du président Tebboune, à faire de l'université algérienne une locomotive ouverte qui encadre les besoins de la société et apporte de la valeur ajoutée au développement socio-économique. En fait, mais pas que cela, car, il faut le dire, la numérisation bat son plein dans le secteur de l'enseignement supérieur. En effet, après une année universitaire perlée de plates-formes et d'applications numériques, Bedddari s'apprête à lancer sa nouvelle révolution.

Une version algérienne de Linux, un incubateur virtuel, ont été annoncés pour le mois prochain, par le ministre. Ce sont quelques-unes des nouveautés annoncées par l'hôte du forum d'El Moudjahid, qui a passé en revue sa nouvelle stratégie visant à faire basculer l'université algérienne à l'ère de la 4ème génération.

Une tactique qui s'articule autours du lancement des spécialités stratégiques et des initiatives plaçant le secteur de la recherche scientifiques, aux devants de la scène. Il cite, dans ce sillage, l'exemple du pole de Sétif dédié à l'informatique quantique, ainsi que les spécialités permettant de former notre matière grise aux métiers d'avenir.