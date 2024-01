Le président Tebboune a reçu, hier, un appel téléphonique de la part de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. Les deux parties ont eu un échange approfondi, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. La même source a souligné les différentes questions abordées par les deux responsables. Il s’agit, notamment de la conférence italo-africaine qui se tiendra ces jours-ci à Rome. L’Algérie sera représentée à ce rendez-vous par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, selon la même source. Cette dernière a relevé qu’au cours de cette réunion, il sera question du lancement du plan « Mattei » qui vise à construire un nouveau partenariat entre l’Italie et les pays du continent africain. L’entretien a permis également d’aborder la question de l’immigration clandestine et aussi de convenir d’une rencontre entre le président Tebboune et la Première ministre italienne prochainement. Les deux parties ont mis également la volonté d’œuvrer à l’intensification des réunions de coordination entre les experts des deux pays dans tous les domaines. Les échanges ont ainsi été sur deux aspects. Celui en lien avec la conférence de Rome et dans laquelle l’Italie semble compter sur l’Algérie comme un acteur important parmi les pays du continent africain. D’autant plus que l’Italie ne manque pas d’ambitions en Afrique. Cette ambition est justement portée par le plan Mattei. Ce dernier s’étend sur quatre années renouvelables et il touche divers domaines : l’énergie, les exportations et les investissements... La presse italienne a indiqué récemment que le document sera dévoilé justement à l’occasion de ce sommet Italie-Afrique. Les mêmes médias ont souligné que le document a été approuvé, le 10 janvier, par la chambre des députés par 169 voix contre 119 oppositions et 3 obtentions. En décembre dernier, le décret-loi relatif à ce plan a été approuvé par le Sénat italien. Évoqué par Giorgia Meloni lors de sa dernière visite en Algérie, le plan Mattei est destiné à stimuler le développement du continent noir pour freiner les flux migratoires vers l’Europe, tout en sécurisant l’approvisionnement de l’Union européenne (UE) en énergie. «Jusqu’à présent, une certaine approche paternaliste et prédatrice n’a pas fonctionné. Ce qu’il faut faire en Afrique, ce n’est pas de la charité, mais des partenariats stratégiques d’égal à égal», avait-elle déclaré. À rappeler qu’en septembre dernier, Giorgia Meloni avait présenté ce programme devant l’Assemblée des Nations unies. Elle a considéré alors que ce plan constitue une « alternative sérieuse au phénomène de migration de masse». Il faut savoir que le plan en question porte le nom du fondateur du groupe énergétique ENI. Enrico Mattei (1906-1962), qui a défendu la cause du peuple algérien par l’acte et la parole, est devenu, à travers les années, une figure, le cœur de la coopération économique et de l’amitié entre l’Algérie et l’Italie. En signe de reconnaissance, la médaille des Amis de la Révolution algérienne lui a été décernée à titre posthume par le président Tebboune.