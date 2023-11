L'assassinat de 24 journalistes palestiniens à Ghaza par l'armée de l'entité sioniste n'a pas fait bouger Reporters sans frontières (RSF), cette organisation qui a fait du dossier de l'Algérie lors des marches du Hirak de 2019 à nos jours, son thème de prédilection, allant jusqu'à faire de l'Algérie un pays prétendument «liberticide». On n'entend plus cette organisation, qui est censée défendre les journalistes, que ce soit en période de paix ou en guerre, comme c'est le cas à Ghaza où les journalistes palestiniens sont assassinés de sang-froid par l'entité sioniste. RSF fait comme si la guerre contre les enfants et la population désarmée de Ghaza n'existe pas. À quoi rime ce silence? S'agit-il d'un silence complice, sans pour autant s'impliquer directement?

Une réponse claire et limpide a été exprimée par le grand reporter de guerre, Jacques-Marie Bourget, qui a bien décelé la position du RSF, ses tenants et ses aboutissants. À ce propos, il a souligné: «ce très grave épisode de ma vie m'a encouragé à m'informer sur la vraie nature des RSF. Une association qui se prétend «non-gouvernementale» mais qui vit, pour l'essentiel, de l'argent public, français, américain ou autre. Si RSF ne m'a pas défendu, s'est pour ne pas offenser l'État d'Israël, auteur d'une tentative d'assassinat contre moi. Entre le soutien de Tel Aviv et moi, le choix a été vite fait. C'était Israël. Il faut savoir que, dans le classement mondial des pays qui respectent plus ou moins la liberté de la presse, RSF s'est arrangé pour ne prendre en compte que les seuls critères qui concernent Israël «intra-muros» (si je puis dire d'un pays sans frontières). Par exemple, un journaliste d'un quotidien hébreu qui aurait été censuré..., a-t-il signalé.

Pour étayer davantage sa position qui émane d'un fait concret en rapport avec la tentative de son assassinat par l'armée de l'entité sioniste, il rappelle que «tous les crimes et les violences contre la presse palestinienne, toutes les exactions commises par Israël en Palestine occupée, colonisée, ne comptaient pas. Qu'Israël assassine un journaliste palestinien... Ce détail n'était pas pris en compte dans le classement de RSF, et, ainsi, le régime colonial de Tel Aviv se retrouve régulièrement bien classé. On peut assassiner des reporters, des photographes, sans que la cote d'Israël chute dans le classement de la liberté de la presse. Mon cas a donc été glissé sous le tapis. Imaginez que j'aie été blessé par l'Armée nationale populaire lors d'un reportage en Algérie. Je passais immédiatement au rang de héros. Et tous les présentateurs des journaux télévisés français se seraient mobilisés, le temps d'une photo commune», a-t-il expliqué.

Ce qu'a déclaré le grand reporter de guerre et écrivain, Jacques-Marie Bourget a été prouvé, il y a de cela quelques années, lors du semblant de printemps arabe où RSF a tout fait pour médiatiser les événements dans les pays arabes, en axant son «boulot» sur les «semblants» d'exactions» et «atteintes à la liberté d'expression».

Cette ONG lauréate du prix Nobel de la presse de l'entité sioniste Dan David, en 2019, dont la valeur était estimée à un million de dollars, ne peut pas faire autrement son sale boulot, qui consiste à faire dans le deux poids, deux mesures au risque de se voir «corrigé» par l'entité sioniste.

Cette organisation a été dirigée par le raciste Robert Ménard et son successeur, Christophe Déloire, ces deux personnes symbolisent l'extrême droite, dans toute sa puanteur, en France.

Les massacres et les génocides commis par l'entité sioniste à Ghaza ont bien montré le vrai visage de l'ONG Reporters sans frontières, qui se présentait comme étant une organisation qui défendait les journalistes dans le monde. Ce gros mensonge a été démonté, dernièrement avec ce qui se passe à Ghaza, contre les journalistes palestiniens assassinés sans que RSF ne bouge, afin d'internationaliser la question au niveau des instances internationales.