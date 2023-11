Les services des Douanes ont saisi une importante quantité de comprimés psychotropes et de kif traité dans neuf opérations distinctes menées en coordination avec les corps de sécurité dans la wilaya de Bechar, indique samedi un communiqué de la Direction générale des Douanes. « Dans le cadre des efforts conjoints des services opérationnels des brigades douanières et des corps de sécurité, les éléments des brigades douanières relevant des services de la direction régionale de Bechar, ont saisi 1.801 kg et 597 gr de kif traité, 75.980 comprimés psychotropes et un (1) fusil, et ce, dans neuf opérations distinctes menées en coordination avec différents corps de sécurité » précise le communiqué. Les moyens de transport utilisés dans la contrebande (1 voiture de tourisme, 1 camion, 16 ânes et 2 chameaux) ont également été saisis, ajoute la même source. Les opérations se sont aussi soldées par l'arrestation de sept (7) individus, qui ont été déférés devant les juridictions compétentes, ajoute la source. Ces opérations sont le fruit de « la pleine mobilisation des douaniers algériens dans l'exercice de leurs missions de protection » et de « la coordination étroite sur le terrain entre les corps de l'Etat dans la lutte contre les différentes formes de contrebande et de crime organisé transfrontalier et les services de sécurité, au service du maintien de la sécurité et de l'ordre publics et contre toute atteinte à la santé publique », souligne la Direction générale des Douanes.