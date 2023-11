Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de M'sila sont parvenus à saisir 4,5 kilogrammes de cocaïne et plus de 65.000 comprimés psychotropes au cours de deux opérations distinctes, indique un communiqué publié, aujourd'hui, par ce corps constitué. Le document précise que la première opération a été menée au niveau d’un barrage routier, mis en place pour réglementer la circulation, où les gendarmes ont intercepté un véhicule léger avec, à son bord, une personne suspecte. Une fouille minutieuse a permis la découverte de 4,5 kg de cocaïne et plus de 48.000 comprimés psychotropes, soigneusement dissimulés à l’intérieur de la voiture. De leur côté, les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de la commune d’Ourlal, munis d’informations faisant état de la tentative d’un groupe d’individus de faire transiter par la wilaya de Biskra des stupéfiants en provenance d’une région du sud du pays et destinés à une wilaya du nord, ont dressé un barrage sur la RN 3 et intercepté un véhicule à bord duquel 17.000 comprimés psychotropes ont été découverts cachés dans les emplacements d es airbags. Outre la saisie de 4,5 kg de cocaïne et de 65.800 comprimés psychotropes, au total, les gendarmes ont procédé à l’arrestation de cinq suspects âgés de 30 à 44 ans, selon le même communiqué qui précise qu’un dossier pénal est en cours d’élaboration en vue de présenter ces individus devant l’autorité judiciaire territorialement compétente.